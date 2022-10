Coaches erklären: So wird Fußball gespielt

Eine Fußballmannschaft besteht aus zehn Feldspieler:innen und einer Torhüterin bzw. einem Torhüter. Ein Spiel wird also von insgesamt 22 Spieler:innen bestritten.

"Ein normales Fußballspiel dauert 90 Minuten und ist in zwei Halbzeiten von je 45 Minuten unterteilt", sagt Carl Wild, zertifizierter Fußballcoach bei der English Football Association und Scottish Football Association sowie Management Expert und Autor des Buchs "Essential Practices for Player Development".

"Während dieser beiden Halbzeiten gibt es keine Pausen oder Auszeiten. Bei Unterbrechungen aufgrund von Verletzungen oder Auswechslungen wird die Zeit gestoppt. Nach Ablauf der regulären Spielzeit von 90 Minuten werden dann meist drei bis vier Minuten angehängt", erklärt er.

Fußballfeld ist nicht gleich Fußballfeld, denn die Größe kann variieren. Meist ist es in etwa so groß wie das Spielfeld im American Football (Länge: ca. 110 m). Doch es gibt auch kleinere Felder mit einer Größe von nur 90 x 45 Metern. "Ein Fußballfeld bzw. Fußballplatz wird durch eine Mittellinie in zwei Hälften unterteilt. Beim Anpfiff befinden sich alle Spieler:innen in ihrer jeweiligen Spielfeldhälfte", erklärt Carl Wild. Der Bereich um die beiden Tore wird als Strafraum oder "Sechzehner" bezeichnet.

Die Zählweise im Fußball ist denkbar einfach: Wenn ein Tor erzielt wurde, erhöht sich der Spielstand für die entsprechende Seite um eins. Bei Ligaspielen muss nicht zwingend eine Mannschaft siegen. Das Ergebnis kann auch ein Unentschieden sein, so Carl Wild. Das bedeutet, dass beide Mannschaften die gleiche Anzahl an Treffern haben. Auch ein 0:0 ist ein möglicher Ausgang. Nicht so jedoch bei Entscheidungsspielen bzw. Spielen nach dem K.-o.-System:

"Steht es nach 90 Minuten unentschieden, geht die Partie in eine 30-minütige Verlängerung. Diese besteht ebenfalls aus zwei Halbzeiten über jeweils 15 Minuten", sagt er. "Ist nach diesen 30 Minuten immer noch Gleichstand, kommt es zum Elfmeterschießen. Jede Mannschaft nominiert jeweils fünf Spieler:innen, die wechselweise einen Elfmeter ausführen", fährt er fort. Beim Elfmeter wird der Ball direkt aufs Tor geschossen und die Torhüterin bzw. der Torhüter versucht, ihn zu parieren.

Die Mannschaft, die mehr Treffer erzielt, gewinnt. Ist der Spielstand nach jeweils fünf geschossenen Elfmetern weiterhin unentschieden, wird das Ganze so lange fortgesetzt, bis eine Mannschaft verschießt und somit ein Sieger feststeht.