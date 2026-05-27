So wird ein Fußball richtig getreten

Deine Pass- und Schusstechnik wird nur besser, wenn du viel übst. Dazu brauchst du ein spezielles Pass- und Schusstraining, erläutert Busbee. Stell zwei Hütchen oder ähnliche Gegenstände an eine Wand, an die du allein passen oder schießen kannst oder such dir jemanden für dein Pass- und Schusstraining.

Ideal ist es, so ein Pass- oder Schusstraining an drei bis fünf Tagen pro Woche jeweils 10 bis 20 Minuten lang zu machen.