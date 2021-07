So bringst du deine Kinder laut Experten dazu, sich mehr zu bewegen

Die Wissenschaft hinter den Bildschirmen

Wären Gaming und Videogucken olympische Disziplinen, hätten unsere Kinder alle Goldmedaillen. "Wenn wir vor unseren Bildschirmen sitzen, kann das Gehirn viel Dopamin abgeben", so Lisa Jo Gagliardi, ehemalige Koordinatorin für die Gesundheit in Schulen in Michigan und Gründerin des Beratungsunternehmens LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamin ist als Neurotransmitter für die Genuss- und Belohnungssysteme in unserem Körper verantwortlich und sorgt mitunter dafür, dass es uns so schwerfällt, vom Bildschirm wegzukommen, also quasi ein suchtähnliches Verhalten, so Gagliardi.

Zum Glück wird auch bei körperlichen Aktivitäten Dopamin ausgeschüttet. Der Unterschied: Bewegung ist anstrengender. Sie müssen sich die passende Spiel- oder Trainingsbekleidung anziehen, sich dann dazu motivieren, ihren Freunden oder einem Ball nachzulaufen und hinterher vielleicht noch duschen. Da fällt es doch leichter, sich mit der Fernbedienung auf das Sofa fallen zu lassen. Die Freizeit im Sitzen zu gestalten ist insgesamt einfacher, bereitet Kindern jedoch nicht mehr Freude. Im Rahmen einer Studie wurde gezeigt, dass Kinder, die eine zweiminütige Pause mit einer Aktivität verbringen anstatt mit einem iPad zu spielen, mehr Freude an der Aktivität haben, so die Erstautorin der Studie Rebecca Hasson, PhD und Professorin für Kinesiologie an der University of Michigan.

Wir müssen Kindern viele Gelegenheiten fürs Spielen und Trainieren bieten und sie möglichst gut dazu motivieren. Je mehr wir ihnen davon bieten, so Gagliardi, "desto eher werden in ihrem Gehirn die dadurch ausgelösten guten Gefühle erkannt."