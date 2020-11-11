Sollte ich mein Workout durch eine Pause unterbrechen?

Pausen zur Erholung sind beim High-Intensity Interval Training fester Bestandteil des Konzepts, da es zwischen Trainings- und Erholungseinheiten abwechselt. Die Erholungseinheiten sind dazu da, dass sich die Herzfrequenz wieder normalisieren kann, was zu den wechselnden Herzfrequenzen führt, die dein Kreislaufsystem verbessern können. Aber genau wie beim Gewichtheben "ermöglichen diese Erholungszeiten den Abbau von Nebenprodukten aus dem Körper, die andernfalls deine Leistung verringern könnten", sagt Buckingham.



Natürlich ist jedes HIIT-Workout anders. Auf der Bahn könnte ein HIIT aus vier 400-Meter-Sprints mit einer Pause von einer Minute zwischen den Intervallen bestehen, während eine Tabata Trainingseinheit aus acht Runden mit je 20 Sekunden und zehn Sekunden Pause dazwischen zusammengesetzt ist. Wie auch immer dein Workout aussieht, sagt Rothstein, die Erholungszeit sollte so lange sein, dass du zu Atem kommst und dich unterhalten kannst, aber so kurz, dass deine Muskeln nicht kalt werden, sodass du sofort mit der nächsten Runde weitermachen kannst. Um deine Erholungspause zu optimieren, kannst du versuchen, im Stehen deine Hände auf deine Knie aufzustützen. Untersuchungen der Western Washington University zeigen, dass diese Körperhaltung das Atmen unterstützt, was deine Regeneration zwischen den Trainingsintervallen verkürzt.



Wie du deine Pausen im Workout auch einteilst, denk daran, dass das Ziel dahinter ist, dass du Energie tanken und im richtigen Moment dein Bestes geben kannst. Wenn die kurze Erholung dazu führt, dass du dich zu entspannt fühlst, um weiter machen zu wollen, variiere die Längen deiner Pause, bis du das richtige Maß gefunden hast. Je fokussierter du bei jedem Teilbereich deines Workouts bist — auch bei den Pausen —, desto mehr körperliche und mentale Erfolge wirst du ernten.