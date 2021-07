Snapshots: Die Garate-Zwillinge dominieren den Handball 

Man nennt euch auch "die Wonder Twins". Woher kommt dieser Spitzname?

Melanie: Es gibt da eine Frau namens Cheena. Jedes Mal, wenn sie uns sah, nannte sie uns die "Wonder Twins". Das wurde dann zum Eigenläufer und irgendwann nannten uns alle so.



Jessenia: "Nach jedem Sieg haben wir immer Fotos von uns gemacht – den Pokal in der einen Hand und mit der anderen haben wir uns abgeklatscht. So nach dem Motto: Die Wonder Twins-Power hat wieder zugeschlagen!"