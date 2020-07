Regelmäßiges Krafttraining für Läufer

5. Hip Bridge auf einem Bein



Das wird trainiert:

Hüfte, Po, hintere Oberschenkel, Waden



So funktioniert's:

Leg dich auf den Rücken. Die Knie sind angewinkelt, die Füße stehen flach auf dem Boden. Die Arme liegen am Körper. Streck das rechte Bein aus. Die Ferse bleibt einige Zentimeter über dem Boden, der Fuß ist angewinkelt. Heb jetzt die Hüfte so hoch du kannst und spann dabei den Po an. Mach in der höchsten Position eine Pause und senk die Hüfte dann langsam wieder ab. Wiederhole die Übung mit dem anderen Bein.



Du willst mehr?

Nimm dir für die Auf- und Abwärtsbewegung jeweils 2 bis 3 Sekunden Zeit. Halte mit beiden Händen eine Kurzhantel, eine Kettlebell oder eine Gewichtsscheibe auf der Hüfte.



Du willst weniger?

Lass beide Füße auf dem Boden, bis du dich kräftig genug fühlst, die Übung auf einem Bein zu machen.



6. Seitlicher Step-Up



Das wird trainiert:

Hüfte, Po, hintere und vordere Oberschenkel



So funktioniert's:

Stell dich parallel zur Seite einer Box hin. Die Hände liegen auf der Hüfte. Stell den Fuß, der der Box am nächsten ist, auf die Box. Drück das Bein durch, um in eine aufrechte Position zu kommen. Senk dich langsam wieder ab, bis der andere Fuß wieder den Boden berührt. Kehre in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole die Bewegung und wechsle dann die Seite.



Du willst mehr?

Nimm dir für die Auf- und Abwärtsbewegung jeweils 2 bis 3 Sekunden Zeit. Halte bei der Bewegung eine Kurzhantel, eine Kettlebell oder einen Medizinball auf Brusthöhe oder halte ein Gewicht in beiden Händen. Nimm dabei die Schultern runter und zieh die Bauchmuskeln an.



Du willst weniger?

Nimm eine niedrigere Box.



7. Vorgebeugtes Rudern mit einem Arm



Das wird trainiert:

Trapezmuskel, oberer Rücken, Latissimus, Arme



So funktioniert's:

Nimm ein Gewicht im Neutralgriff in die rechte Hand. Beug dich nach vorne, bis der Rücken (nahezu) parallel zum Boden ist. Die Knie sind dabei leicht gebeugt. Zieh den rechten Ellbogen nach oben, bis sich das Gewicht auf Hüfthöhe befindet. Bring dabei die Schulterblätter zusammen. Kehr wieder in die Ausgangsposition zurück. Wiederhole die Übung und wechsle dann die Seite.



Du willst mehr?

Nimm dir für die Auf- und Abwärtsbewegung jeweils 2 bis 3 Sekunden Zeit. Halte bei der Bewegung auch in der anderen Hand ein Gewicht. Achte dabei aber auf eine ruhige Haltung.



Du willst weniger?

Nimm weniger Gewicht oder verzichte ganz darauf. Konzentriere dich auf deinen Latissimus, wenn du den Ellbogen auf und ab bewegst.