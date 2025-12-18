Der Nike Tiempo Maestro verwandelt Torchancen in Siege
Produktneuheiten
Das ultraweiche Obermaterial aus Leder, bekannt als Techleather, ist das neueste Feature des Nike Tiempo Line-ups – und ein klarer Gamechanger.
- Das neueste Tiempo-Modell von Nike, der Tiempo Maestro, ist ein innovativer Fußballschuh, der den Spieler:innen dabei helfen soll, potenzielle Chancen in siegreiche Spiele zu verwandeln.
- Die bahnbrechende Innovation des Tiempo Maestro ist ein extrem weiches Obermaterial aus technischem Leder namens Techleather, das sich wie eine zweite Haut an den Fuß anschmiegt.
- Neben dem Maestro werden drei weitere Tiempo-Modelle auf den Markt gebracht, die ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Sportler:innen zugeschnitten sind.
- Die neue Tiempo-Reihe ist ab dem 22. Januar 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.
Der Nike Tiempo Maestro ist der Retter jedes Fußballspiels, das auf der Kippe steht. Der Maestro wurde mit einem hochwertigen Obermaterial aus superweichem Kunstleder entwickelt und gibt den Spieler:innen den nötigen Schub, um den Ball schnell zu übernehmen und den Sieg in spannenden Spielen nach Hause zu bringen. Am meisten schätzen die Sportler:innen an diesem als Techleather bekannten technischen Leder, dass es Ähnlichkeiten mit Leder aufweist, ohne dass dadurch die Leistung beeinträchtigt wird.
„Die Sportler:innen wollten alles, was sie an Naturleder lieben – die Passform, die Haptik, das Selbstvertrauen – ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen“, erläutert Marian Dougherty, Vice President of Global Football Footwear von Nike. "Mit Techleather haben wir genau das und noch mehr erreicht: ein Material, das die Tradition des Tiempo respektiert und gleichzeitig neu definiert, was der Lederfußballschuh der Zukunft leisten kann."
Wie die anderen Schuhe der Nike Tiempo-Kollektion unterstützt der Tiempo Maestro kreative Angreifer:innen dabei, den Ball schnell zu übernehmen. Der Maestro zeichnet sich durch seine innovative geteilte Platte aus, die es dem bahnbrechenden Obermaterial ermöglicht, sich weiter um den Schuh zu wickeln, sodass ein gleichbleibendes Gefühl zwischen Schuh und Ball entstehen kann.
Leistungssportler:innen, die den Tiempo Maestro getestet haben, berichten davon, dass das neue Obermaterial bei extremer Luftfeuchtigkeit, die für das größte Fußballturnier der Welt im Sommer 2026 erwartet wird, konstant gute Leistungen hervorbringt. Da Spiele oft unter feuchten Umgebungsbedingungen stattfinden, ist dies ein bedeutender Durchbruch.
Zu den weiteren Merkmalen des Maestro gehören ein integrierter Strickkragen und eine Öse, die das Techleather-Obermaterial weiter ergänzen und für eine dynamische Verriegelung sowie für eine enge Passform sorgen. Die gezackten Zähne mit verdrehten bunten konischen Stollen an der Sohle heben sich von der unverwechselbaren violetten Farbe des Schuhs ab und sorgen für einen kantigen Look, der eine außergewöhnliche Traktion und Kontrolle bietet. Diese leistungsstarke Kombination innovativer Technologien ermöglicht schnelle Drehungen und Beschleunigungen in kritischen Momenten und gibt den Spieler:innen die Chance, den Ball schnell zu stehlen und dann zu punkten.
„Der Maestro ist die perfekte Balance zwischen modernen, leichten Schuhen und kultigem Premium-Leder – nur mit etwas mehr Flair“, erläutert der deutsche Fußball-Profi und Nike-Athlet Jamal Musiala.
Neben dem Maestro werden drei weitere Tiempo-Modelle auf den Markt gebracht, die ganz auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Sportler:innen zugeschnitten sind. So gibt es den leichten Tiempo Ligera, ein einfaches, traditionelles Design, das auf Leistung ausgelegt ist; den Tiempo ReactGato, den ultimativen Schuh für Indoor-Plätze, der für leistungsstarke Futsal-Spieler entwickelt wurde; und den Tiempo StreetGato, eine vielseitige Option, die sowohl für den Platz als auch für den Alltag geeignet ist.
Die neue Nike-Tiempo-Reihe ist ab dem 22. Januar 2026 weltweit auf nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich.