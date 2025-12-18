Der Nike Tiempo Maestro verwandelt Torchancen in Siege

„Die Sportler:innen wollten alles, was sie an Naturleder lieben – die Passform, die Haptik, das Selbstvertrauen – ohne dabei die Leistung zu beeinträchtigen“, erläutert Marian Dougherty, Vice President of Global Football Footwear von Nike. "Mit Techleather haben wir genau das und noch mehr erreicht: ein Material, das die Tradition des Tiempo respektiert und gleichzeitig neu definiert, was der Lederfußballschuh der Zukunft leisten kann."

Wie die anderen Schuhe der Nike Tiempo-Kollektion unterstützt der Tiempo Maestro kreative Angreifer:innen dabei, den Ball schnell zu übernehmen. Der Maestro zeichnet sich durch seine innovative geteilte Platte aus, die es dem bahnbrechenden Obermaterial ermöglicht, sich weiter um den Schuh zu wickeln, sodass ein gleichbleibendes Gefühl zwischen Schuh und Ball entstehen kann.

Leistungssportler:innen, die den Tiempo Maestro getestet haben, berichten davon, dass das neue Obermaterial bei extremer Luftfeuchtigkeit, die für das größte Fußballturnier der Welt im Sommer 2026 erwartet wird, konstant gute Leistungen hervorbringt. Da Spiele oft unter feuchten Umgebungsbedingungen stattfinden, ist dies ein bedeutender Durchbruch.

Zu den weiteren Merkmalen des Maestro gehören ein integrierter Strickkragen und eine Öse, die das Techleather-Obermaterial weiter ergänzen und für eine dynamische Verriegelung sowie für eine enge Passform sorgen. Die gezackten Zähne mit verdrehten bunten konischen Stollen an der Sohle heben sich von der unverwechselbaren violetten Farbe des Schuhs ab und sorgen für einen kantigen Look, der eine außergewöhnliche Traktion und Kontrolle bietet. Diese leistungsstarke Kombination innovativer Technologien ermöglicht schnelle Drehungen und Beschleunigungen in kritischen Momenten und gibt den Spieler:innen die Chance, den Ball schnell zu stehlen und dann zu punkten.