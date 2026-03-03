"Als ich aufwuchs, konnte ich in Spanien nur Männern beim Fußballspielen zusehen", sagt sie. "Dass ich heute im Camp Nou spiele und sogar meinen eigenen Nike Schuh habe, hätte ich mir nie erträumt."

Wie der Rest des Designs ist die Farbpalette des Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 von ihren Bewegungen und Fähigkeiten auf dem Spielfeld inspiriert, wobei leuchtende Rottöne Kraft und Kreativität widerspiegeln und Schwarztöne für Selbstvertrauen und Kontrolle stehen. Leichte Metallic-Akzente und Glitzerelemente sorgen für einen edlen Effekt, während mehrschichtige Grafiken für zusätzliche optische Anziehungskraft sorgen.

Ihr erster Signature-Schuh beeindruckt nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine Konstruktion, die mit innovativen Performance-Technologien ausgestattet ist, die auf den Erkenntnissen von Elite-Spieler:innen basieren, darunter natürlich auch Putellas selbst. Diese Version des Phantom 6 wurde für Spieler:innen aller Altersklassen entwickelt, um präzise Angriffe und schnelle Richtungswechsel ähnlich denen ihres Vorbilds auszuführen.

Diese Fähigkeit, auf dem Spielfeld zu begeistern, ist dem Tuned-Gripknit-Obermaterial des Schuhs zu verdanken, das unter allen Bedingungen höchste Präzision bietet. Die Cyclone 360-Platte hilft bei der Rotations-Traktion und schnellen Bewegungen, während der Zehenbereich für Tragekomfort und präzise Ballkontrolle entwickelt wurde.

Neben dem Schuh der Player Edition gibt es mehrere passende Kleidungsstücke für treue Alexia-Putellas-Fans jeden Alters: einen Trainingsanzug für Erwachsene sowie ein T-Shirt und Shorts für Kinder. Diese Stücke weisen ähnliche Designdetails wie der Schuh auf und würdigen Putellas als dominierende Persönlichkeit in dieser Sportart.

Der Alexia Putellas Player Edition Phantom 6 ist jetzt auf Nike.com und bei ausgewählten Einzelhändlern in Erwachsenen- und Kinderversionen erhältlich: der Phantom 6 Elite FG Low-Top und der Jr. Phantom 6 Academy MG.