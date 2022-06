Tipps von Nicole Snell: Wie du dich selbst verteidigen kannst, wenn du allein reist

Alleine zu verreisen oder spät abends noch zu Fuß unterwegs zu sein, macht vielen Angst – insbesondere Frauen und People of Color. Nicole Snell, Selbstverteidigungsexpertin und CEO von Girls Fight Back, hat selbst schon einige grenzwertige Begegnungen erlebt. Aber als leidenschaftliche Alleinreisende hat sie auch lebensverändernde und lebensbejahende Erfahrungen gemacht. Dank unzähliger Stunden an Selbstverteidigungstraining für Körper und Geist weiß sie, wie man Gefahren erkennt und die Kontrolle über eine Situation übernimmt, die sich blitzschnell ändern kann. Jetzt bringt Nicole diese Techniken anderen bei – vor allem der BIPoC-Community (Black, Indigenous, People of Color). In dieser Folge erklärt sie gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer, warum es bei der Selbstverteidigung selten darum geht, dem Gegenüber in die Augen zu stechen oder in die Leiste zu treten, warum du keine Fähigkeiten à la Karate Kid brauchst, um dich selbst zu verteidigen, und warum es sich absolut lohnt, alleine auf Reisen zu gehen.