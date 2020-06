Laufen auf dem Laufband muss nicht langweilig sein

01. Langsam loslegen

Es ist wichtig, dass du dich vor jedem Lauf aufwärmst. Das gilt besonders dann, wenn du ein intensives Speed-Workout oder ein Intervalltraining absolvieren willst. "Aufwärmen bedeutet, dass du deinen Blutfluss und deine Körpertemperatur erhöhst und zusätzlich deine Koordination und deinen Bewegungsradius verbesserst", so NRC Chicago Trainerin Robyn LaLonde. "All das sorgt für bessere Performance und ein schnelleres Tempo."



Beginne mit leichtem Joggen für fünf bis zehn Minuten und mach anschließend ein paar Übungen abseits des Laufbands wie den High-Knee Skips, Butt Kicks, Walking Lunges oder Leg Swings, um deine Muskeln zu lockern.



02. Haltung und Position überprüfen

Niemand fällt gerne vom Laufband, daher neigen die meisten Menschen dazu, zu nah an der Konsole zu laufen. Das Problem dabei ist, dass sie sich so nicht natürlich bewegen können", so Woods. Ihr Tipp: "Wirf kurz einen Blick auf deine Füße und entferne dich so weit von der Konsole, dass du deine Arme gut mitschwingen kannst und deine Knie genügend Platz haben."



Schau nicht ständig nach unten. "Dein Körper folgt deiner Blickrichtung", erklärt Woods. Wenn du zu lange nach unten schaust, wird die Energie, die dich eigentlich nach vorne bringen soll, auf den Boden übertragen.



Abgesehen davon solltest du der Versuchung widerstehen, dich an den Laufbandarmen festzuhalten, warnt Woods. Das kann nämlich deinen natürlichen Bewegungsablauf behindern. Und anstatt mit irgendwelchen Knöpfen oder Bedienelementen der Konsole herumzuspielen, um herauszufinden, wie hart du trainierst, solltest du das ganz einfach anhand einer Skala von eins bis zehn für dich bestimmen. Je höher die Zahl ist, desto stärker pushst du dich.



Zu guter Letzt raten wir dir, das Senden von Nachrichten sowie das Telefonieren auf nach dem Workout zu verschieben. Wenn du dich auf einem Laufband bewegst, solltest du jegliche Ablenkungen vermeiden (es sei denn, du willst in einem Video zu sehen sein, das viral geht).