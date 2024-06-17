So bringt der Nike Luka 3 das Spiel voran

Der Nike Luka 3 legt die Messlatte höher
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Aus diesen drei Gründe verdient diese Luka Version den Applaus.
Als Guard der Dallas Mavericks wird Luka Dončić nicht umsonst "Luka Magic" genannt. Von seinem Start als Rookie des Jahres bis zu seinen alljährlichen NBA-Rekorden – Dončić scheint allen immer einige Schritte voraus zu sein, egal, gegen wen er spielt.
Daher war der slowenische Basketballspieler der perfekte Partner für einen Schuh, für den sein Können und seine Leistung Vorbild sind. Der Luka 2 wurde für den großzügig geschnittenen Zehenbereich, die Strapazierfähigkeit, den Aufprallschutz und die üppige Polsterung gefeiert – und jetzt legt Nike die Messlatte noch höher.
Der Luka 3 kombiniert das Beste aus der Luka Reihe mit neuesten Innovationen und sorgt aus diesen drei Gründen für Magie.
1. Tempo und Kontrolle
Neben seinem bemerkenswerten Gameplay ist Dončić für seine Leidenschaft für High-Performance-Sportwagen bekannt. Der Luka 3 hat genau die Attribute, die er an diesen Sportwagen so liebt: eine sanfte Beschleunigung und problemlose Handhabung für schnelle Wendungen und Stopps.
Ein Teil des Designs des Luka 3 spielt ebenfalls darauf an: Das Fischgrätenprofil erinnert an Rennwagen. Sogar die Fersenschlaufen sind dem Material von Sicherheitsgurten nachempfunden. Spoiler: Die Mischung aus dem Können von Dončić und seiner Begeisterung für High-Performance-Wagen ist der Grund, warum die Colorways "Midnight Racer" und "Photo Finish" heißen.
2. IsoPlate-Technologie und Cushlon 3.0-Schaumstoff
Die Designer:innen von Nike entwickelten für den Luka 3 die IsoPlate weiter, eine Technologie, die speziell für Luka entwickelt worden war. Mit dieser Technologie wird der seitliche Halt verbessert. Gleichzeitig werden Teile der Plattenseitenwand entfernt. Das Ergebnis ist ein leichterer Schuh, der Spieler:innen trotzdem sicher im Fußbett hält. Auf diese Weise können seitliche und diagonale Bewegungen voll ausgespielt werden.
Diese Technologie war von Tag 1 die Basis für den Nike Luka und setzt die Tradition der Performance-Innovationen der Jordan Brand fort, wie der Flight Plate und der Eclipse Plate. Die Weiterentwicklung der IsoPlate bietet ein neues Maß an Agilität für schnelle Richtungswechsel, insbesondere in Kombination mit dem durchgehenden Cushlon 3.0-Schaumstoff des Schuhs, der ein geschmeidiges Abrollen von der Ferse bis zu den Zehen ermöglicht. Beschleunigen, verlangsamen, zurückgehen, den Korb angreifen: Was auch immer du im Moment tun musst, der Luka 3 unterstützt dich.
3. Nachhaltigkeit
Der Luka 3 baut auf den Performance-Vorteilen des Luka 2 auf und legt auch bei der Nachhaltigkeit die Messlatte für das gesamte Luka Franchise höher. Zum ersten Mal besteht jeder Luka 3 Colorway zu mindestens 20 Prozent aus recyceltem Material, gemessen am Gewicht. Beim Luka 2 erreichte nur ein Colorway pro Saison diese Schwelle.
Damit reiht sich der Luka 3 in eine Reihe mit einigen der nachhaltigsten Schuhe von Nike ein, darunter dem Nike Dunk und dem Nike Air VaporMax, und ist in der Jordan Linie führend beim Thema Nachhaltigkeit. Was ist das Ergebnis, wenn Leistung auf herausragende Innovationen und Sportwagen-Style trifft und Nachhaltigkeit ins Spiel kommt? Magie.