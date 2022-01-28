Laufshorts mit Handy-Tasche: Warum sie so praktisch sind

Die Vorteile von Laufshorts mit Smartphone-Tasche
Einkaufs-Guide
Du möchtest beim Laufen Musik hören, einen Podcast abspielen, deine Route tracken oder mit einer Freundin oder einem Freund telefonieren? Hier erfährst du, wie du dein liebstes Fitness-Accessoire – dein Smartphone – unterwegs sicher bei dir trägst.
Wenn du auf der Suche nach einer Extraportion Motivation für deine Laufroutine bist, können eine inspirierende Playlist, ein fesselnder Podcast oder ein audiogeführter Lauf in der Nike Run Club App Wunder wirken. Das setzt aber voraus, dass du dein Smartphone zum Laufen mitnimmst.
Allerdings ist es ziemlich unpraktisch, das Gerät die ganze Zeit in der Hand zu halten. Zudem besteht die Gefahr, dass du stolperst und es kaputtgeht oder deine Hände so sehr schwitzen, dass es dir aus der Hand rutscht. Achte deshalb auf die richtige Laufausrüstung, um diesem Problem vorzubeugen und dein Smartphone sicher zu transportieren. Wenn du dir je nach Wetterlage das passende Laufoutfit bestehend aus Laufschuhen, Laufausrüstung und anderen Essentials zusammenstellst, denk auch an eine Möglichkeit, dein Smartphone zu verstauen.
Schau dir die beliebtesten Nike Laufshorts und -hosen mit Tasche an, in der du dein Smartphone sicher verstauen kannst.
Gründe für das Laufen mit Smartphone
So transportierst du dein Smartphone beim Laufen am besten
- Trag Laufshorts oder Laufhosen mit Smartphone-Tasche. Nike hat Laufshorts mit Taschen in allen Formen und Größen. Du hast die Wahl zwischen herkömmlichen Taschen mit Reißverschluss oder tiefen Seitentaschen in der optimalen Größe für dein Smartphone. Es gibt atmungsaktive Shorts mit einer Tasche innen am Bund und manche verfügen sogar über eine rückseitige Tasche zur sicheren Aufbewahrung deiner Sachen. Jede dieser Optionen ermöglicht es dir, dein Smartphone beim Laufen sicher zu transportieren.
- Befestige dein Smartphone am Arm. Es gibt spezielle Smartphone-Armbänder mit Tasche, die viele Läufer:innen gerne nutzen. Wenn es dich nicht stört, beim Laufen ein zusätzliches Accessoire am Körper zu tragen, dann bist du mit dieser Option gut beraten.
- Steck das Smartphone in deinen Sport-BH. Bei dieser Variante ist dein Smartphone zwar relativ sicher verstaut, doch oft leidet darunter der Tragekomfort; je nachdem, wie dein Sport-BH sitzt. Und sobald dein Körper warm ist und auf Hochtouren läuft, bekommt es zweifelsohne Schweiß ab.
- Halte dein Smartphone in der Hand, jedoch mit Riemen. Verwende eine rutschfeste Smartphone-Hülle mit einem verstellbaren Riemen, um dein Smartphone an deiner Hand zu fixieren. So musst du es nicht ohne Befestigung in der Hand halten. Dadurch wird deine Hand nicht so schnell müde wie ohne Riemen. Dennoch hast du die ganze Strecke über deine Hand nicht frei.
Alternative Möglichkeiten zum Verstauen sind Westen, Gürtel und Rucksäcke, doch diese können dir das Laufen mitunter erschweren. Das Tragen einer weiteren Kleidungsschicht kann deinen Bewegungsradius einschränken. Im ungünstigsten Fall kaufst du verschiedene Accessoires zur Aufbewahrung deines Smartphones und musst sie wieder zurückgeben, da sie dich entweder beim Laufen beschweren oder deine natürliche Bewegungsfreiheit beeinträchtigen. Diesen Ärger kannst du dir ersparen, indem du dir das zunutze machst, was du hast. Trag Laufshorts (oder Laufhosen, -Tights oder -Leggings), die bereits über eine integrierte Tasche verfügen.
Halte dein Smartphone nicht mehr in der Hand
Außerdem kann dich das Smartphone in der Hand leicht ablenken. Wenn du beim Laufen hinunter auf dein Smartphone schaust, kann es schnell passieren, dass du einen falschen Schritt machst, ins Straucheln gerätst und stolperst oder sogar hinfällst. Dabei könnte dein Smartphone – oder sogar du – Schaden nehmen. Gib also besonders acht darauf, dein Smartphone gut zu sichern.
In einer Tasche ist dein Smartphone sicher aufgehoben
Die besten Laufshorts oder -hosen mit Smartphone-Tasche
Du hast bereits mehrere Laufshorts oder -hosen mit Tasche in die engere Wahl gezogen? Dann prüfe, ob sie folgende Merkmale aufweisen:
- Elastisches Material für optimale Bewegungsfreiheit, z. B. Nike Dri-FIT
- Atmungsaktive, schweißableitende und schnelltrocknende Eigenschaften
- Leichte Kompression für eine rutschfeste Passform
- Ausreichend Schutz
Bestimmt hast du in Sachen Länge und Passform gewisse Vorstellungen. Lass dich bei der Auswahl deiner Laufshorts oder -hose primär davon leiten. Die Tasche ist zunächst zweitrangig. Denn die Passform der Shorts oder Hose ist wichtiger als die Platzierung der Tasche. Achte nur darauf, dass sie die richtige Größe für dein Smartphone hat.
Reißverschluss: ja oder nein?
Meist haben Laufshorts mit mehreren Taschen mindestens eine Tasche mit Reißverschluss. Diese kann – muss aber nicht – ausreichend groß für dein Smartphone sein. Für den Fall, dass sie nicht groß genug ist, kannst du darin auch bestens andere Wertgegenstände aufbewahren, die du zum Laufen mitnimmst. Auch Schlüssel, Bargeld, Kreditkarten oder dein Ausweis lassen sich in einer Smartphone-Tasche sicher unterbringen. Eine Tasche mit Reißverschluss ist bei Laufshorts definitiv nützlich, doch zur sicheren Aufbewahrung deines Smartphones nicht zwingend notwendig. Schau einfach, was für dich am besten passt.