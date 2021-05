Kreative Teenager revolutionieren Musik und Modeling

Deba, erzähl uns mehr darüber, wie und warum du dich als Frau aus dem Nahen Osten für mehr Präsenz in der Kreativbranche stark machst.



Deba: Einer der Hauptgründe für mein Engagement war, dass ich früher nie ein Model im Internet gesehen habe, das wie ich aus Kurdistan oder dem Nahen Osten stammt. Und es ging nicht nur mir so. Auch viele meiner Freundinnen sahen sich nirgendwo vertreten. Das war extrem frustrierend, denn wir als junge Mädchen sollten Frauen mit blonden Haaren und blauen Augen nacheifern. Das ist eine durch und durch traditionelle westliche Schönheitsvorstellung, und die gibt es nicht. Dieses Konzept ist völlig unsinnig.



Wir müssen also mehr Variationen in unserer Branche zulassen. Momentan habe ich den Eindruck, dass zumindest die Modelwelt etwas vielfältiger wird, was das betrifft. Der nächste Schritt ist nun zu sehen, was wir in der Produktion umsetzen können. Hinter den Kulissen arbeiten weiterhin überwiegend Weiße. Wir werden keinen echten Fortschritt und keine Gleichberechtigung erreichen, wenn wir zwar 12 Models of Color buchen, aber die gesamte Produktion und das Team dahinter aus Weißen besteht. Authentische Darstellung kann nicht nur performativ sein. Wir müssen sie für absolut jeden fair gestalten.



Wie war die Reaktion auf die Veränderungen, die ihr in eurer Musik- und Modelwelt durchsetzt?



Tom: Bei mir ist es so, dass die Leute meine Arbeit entweder lieben oder hassen. Manche sagen 'Das soll Musik sein? Da bin ich raus.', andere wiederum finden sie genial und total innovativ. Sie ist eben mit nichts zu vergleichen, was es schon gibt – und manche finden das super, andere hingegen können überhaupt nichts damit anfangen. Es hängt einzig davon ab, wie dein Kopf tickt. Meine Musik ist ein echt gutes Gesprächsthema. Ich höre mir gerne an, was andere darüber denken, weil ich die Leute immer selbst entscheiden lasse, was meine Musik für sie ist.



Deba: Die Reaktionen auf mein Engagement waren ganz unterschiedlich. Sehr viele junge Mädchen schreiben mir 'Danke dir so sehr!'. Das rührt mich total. Und für mich ist das der einzige Grund, warum ich versuche, das Model Business zu verändern.



Tom: Ja, da kniet sich Deba echt rein. Sie erzählte mir immer, dass sie sich, als sie noch jünger war, wünschte, dass es mehr Mädchen und Frauen gäbe, die wie sie aussehen – mit dickem, widerspenstigem Haar oder breiteren Augenbrauen oder was auch immer. Und dann zeigt sie mir einen Kommentar oder eine Nachricht eines Mädchens, das ihr schreibt 'Man hat mich immer wegen meiner buschigen Augenbrauen gehänselt, und durch dich habe ich gelernt, sie schön zu finden.' Und das ist total krass. Das ist Debas Verdienst.



Deba: Wenn ich es schaffe, dass nur ein weiteres Mädchen mit seinem Aussehen zufrieden ist, ist das für mich einfach unglaublich. Und das nicht nur wegen meines eigenen Aussehens, sondern auch wegen meiner Herkunft. Ich wurde jeden Tag als Terroristin beschimpft. Man nannte mich einen Gorilla oder Chewbacca. Diese üblen Beleidigungen haben unglaublich wehgetan. Alles nur, weil meine Arme stärker behaart sind oder ich eben so aussehe, wie ich aussehe. Und jetzt setze ich mich dafür ein, dass es anderen Mädchen nicht mehr so ergeht.