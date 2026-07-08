Nike Ja 4: Der nächste Meilenstein in Jas Signature-Serie
Produktneuheiten
Ab August 2026 ist der Nike Ja 4 erhältlich mit verbesserter Dämpfung, Traktion und neuem Design. Hier erfährst du, was sich im Vergleich zum Ja 3 geändert hat, wie die Größen ausfallen und wo du ihn kaufen kannst.
Wichtigste Punkte auf einen Blick
- Der Ja 4 ist ab dem 13. August 2026 auf Nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
- Der Ja 4 bietet gegenüber dem Ja 3 zahlreiche Verbesserungen, darunter einen neuen TPU-JA-Rahmen für mehr Stabilität, eine optimierte Schaumstoff-Dämpfung unter dem Fuß, eine reaktionsfreudigere Einlegesohle und den Einsatz von Haptik zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit sowie eine Reihe von Design-Updates.
- Nike bringt den Ja 4 in fünf verschiedenen Colorways heraus.
- Der Ja 4 wird zusammen mit "12 Time" gelauncht, einem neuen Design, das die Vorteile, die Basketballspieler:innen von Jas einzigartigen Schuhen erwarten, zu einem niedrigeren Preis bietet.
Ja Morant ist mit einem neuen Sneaker-Drop zurück und fügt seiner einzigartigen Schuhlinie einen weiteren Baustein hinzu, der die Verteidiger in ihren Schuhen zittern lassen wird. Der Nike Ja 4 ist ein Basketballschuh, der speziell für den Spielstil von Guards entwickelt wurde und auf das explosive Seitwärtsspiel des Superstars zugeschnitten ist. Es gibt mehrere wichtige Verbesserungen gegenüber dem Ja 3, darunter der Wechsel im Sohlenbereich von Hybrid-ZoomX-Schaumstoff zu Cushlon 3.0 für mehr Stabilität sowie das neue Ja-Rahmen-System, das Basketballer:innen ein sicheres Tragegefühl gibt.
Der Ja 4 kommt am 15. August 2026 auf den Markt und ist in fünf verschiedenen Colorways für 125 US-Dollar erhältlich – mit Aufpreisen für Sonderausführungen. Hier erfährst du alles, was du wissen musst.
Verpass den Ja 4 nicht
Bei jeder neuen Version der Schuhlinie von Ja Morant steht das Ziel im Vordergrund, dass sich der Schuh noch mehr nach Ja anfühlt, dessen Geschichte von Kampfgeist und Ausdauer die nächste Generation von Basketballer:innen inspiriert. Von seinen bescheidenen Anfängen in South Carolina bis hin zur Aufnahme an einer mittelgroßen Universität hat sich der für seine Position eher klein gewachsene Basketballspieler bei jedem Schritt auf seinem Weg der Herausforderung gestellt.
"Jas Präsenz übertrifft seine Größe, und wir wollen, dass die Kinder von heute genau diese Mentalität verinnerlichen. Die Entschlossenheit und Intensität, die er jedes Mal mitbringt, wenn er das Spielfeld betritt, schafft eine Verbindung zu Athlet:innen, die mit derselben Leidenschaft spielen", sagte Monique Currie, Produktmanagerin bei Nike.
Wichtig ist, dass der Ja 4 genauso von Jas Erkenntnissen geprägt ist wie seine Vorgänger. Kein Wunder, dass die kantige, aggressive Struktur des Obermaterials ein kreativer Ausdruck von Jas explosivem Spielstil ist. Er ist einfach überall auf dem Schuh präsent.
"Es ist mehr als ein Schuh", sagt Currie. "Es ist eine Bewegung und ein Moment – eine Chance für Athlet:innen, das Selbstvertrauen, die Entschlossenheit und die Präsenz zu spüren, die Ja in der Sekunde mitbringt, in der er das Spielfeld betritt."
Was hat sich vom Ja 3 zum Ja 4 geändert?
Trotz des vertrauten Ansatzes gibt es deutliche Unterschiede zwischen dem Ja 4 und dem Ja 3. Eine der bemerkenswertesten Neuerungen betrifft die Sohle. Während beim Ja 3 Hybrid-ZoomX-Schaumstoff wurde, wurde beim Ja 4 auf Cushlon 3.0 umgestellt, was in Kombination mit einer erhöhten Einlegesohle aus Super-Critical-Schaumstoff für ein reaktionsfreudiges, explosives und stabiles Laufgefühl sorgt. Der TPU-JA-Rahmen umschließt den Fuß und sorgt für sicheren Halt beim Absprung, bei schnellen Richtungswechseln und beim Angriff auf den Korb.
Der Einsatz von Haptik sorgt für ein strukturierteres Erscheinungsbild, bietet mehr Tiefe und erhöht die Strapazierfähigkeit. Das griffige, präzise Traktionsprofil an der Außensohle ist ebenfalls vom Ja-Logo inspiriert – eine subtilere Darstellung als das markante "JA" auf der Vorgängerversion des Schuhs.
In Sachen Design bietet der Ja 4 eine einzigartige Balance. Das Designteam verfolgte bei der neuesten Variante einen klareren, moderneren, leistungsorientierteren und einfacheren Ansatz, wobei durch scharfe Kanten der markante Charakter beibehalten wurde. Ein wesentlicher Bestandteil davon ist die Gestaltung des "JA"-Logos in Form eines Zahns, inspiriert von seiner berühmten Bulldoggen-Bewegung.
WJeder erinnert sich an Jas Skywalking-Momente, aber es gibt da auch diese Bulldoggen-Bewegung. Die Leute vergessen oft, wie explosiv er auf dem Boden ist", sagte Leon Gu, Nike Expert Product Designer. "Deshalb wollten wir die Geschwindigkeit wieder in den Fokus rücken."
Der neueste Schuh aus Jas Kollektion steckt voller versteckter Botschaften und einzigartiger Designelemente und wurde sowohl für erfahrene als auch für neue Basketballspieler:innen entwickelt. 12 Time, ein neues Design, das die wichtigsten Merkmale, die Spieler:innen von Jas einzigartigen Schuhen erwarten, zu einem niedrigeren Preis bietet, wird kurz darauf auf den Markt kommen.
Informationen zum Release des Ja 4
Der Ja 4 ist ab dem 13. August 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. 12 Time wird Anfang September 2026 auf den Markt kommen.
Der Schuh ist in fünf Colorways zum Preis von 125 US-Dollar pro Paar erhältlich, mit Aufpreisen für Sonderausführungen.
FAQ
Was ist neu am Nike Ja 4 im Vergleich zum Ja 3?
Eine der größten Neuerungen betrifft den Schaumstoff in der Sohle, um Athlet:innen mehr Stabilität zu bieten. Der Ja 4 verwendet Cushlon 3.0 an Stelle von Hybrid-ZoomX, der beim Ja 3 verwendet wurde. Dadurch können Spieler:innen ohne zu zögern Vollgas geben und sich schnell erholen. Es gibt auch wichtige Verbesserungen bei der Einlegesohle, einen neuen TPU-JA-Rahmen und weitere einzigartige Designelemente.
Eignet sich der Nike Ja 4 gut für Guards?
Der Ja 4 ist eher auf einen Guard-Spielstil ausgelegt, lässt sich aber keiner festen Position zuordnen, sondern ist eher für eine bestimmte Spielweise als für eine spezifische Position konzipiert.
Wie strapazierfähig sind die Schuhe von Ja Morant?
Bei der Konstruktion des Ja 4 stand zuverlässiger Halt im Vordergrund, weshalb Materialien ausgewählt wurden, die sich durch Festigkeit und Langlebigkeit auszeichnen.
Fällt der Ja 4 größengerecht aus?
Wähle eine halbe Nummer größer, um zusätzlichen Platz im Vorfußbereich zu haben.