So findest du das richtige Nike Fleece: Dein Studio Fleece-Guide

Nike Studio Fleece ist eine Kollektion aus Fleece-Oberteilen und -Hosen für Damen, die für Komfort, Vielseitigkeit und einen nahtlosen Einsatz im Alltag entwickelt wurden. Die Linie umfasst drei Stoffausführungen – leicht, mittel und schwer –, sodass du problemlos ein Lagen-System zusammenstellen kannst, das perfekt für deine jeweiligen Aktivitäten und jedes Wetter geeignet ist. Alle drei Ausführungen in der gesamten Kollektion haben die gleiche einheitliche Passform.

"Uns war es wichtig, uns sowohl auf das Tragegefühl als auch auf die Leistung zu konzentrieren", erläutert Jill Gonzalez, Senior Manager of Product Line Management bei Nike. "Deshalb war unser ultimatives Ziel, ein Material und Finishes zu entwickeln, die das weiche Feeling bieten, das sich Athletinnen wünschen."

Studio Sport (Dri-FIT- und Therma-FIT-Fleece) rundet das Sortiment für Athletinnen ab, die leistungsstarke Materialien mit dem gleichen unkomplizierten Tragegefühl wünschen.