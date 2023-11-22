Mit dem ISPA Link Axis Schuh stößt Nike vor in die Designwelt der Kreislaufwirtschaft

Nike betritt erstmals das Parkett des Circular Designs und stellt den brandneuen ISPA Link Axis vor.

Der Schuh besteht aus so wenig verschiedenen Materialien wie möglich und die Elemente wurden nicht miteinander verklebt. Dadurch kann jeder Teil des Schuhs recycelt werden.

Für Nike ist dieser Schuh der erste, der das Circular-Design-Konzept berücksichtigt. Das Ziel ist hierbei, keinen Müll zu produzieren.

Der ISPA Link Axis Schuh ist das erste Produkt aus einer geplanten Reihe. Das Unternehmen hat den Circular-Design-Ansatz in ihrer Designvision als Chance erkannt. Nike hat sich dem Schutz des Planeten und der Zukunft des Sports verschrieben und so entstand die Idee eines Schuhdesigns, bei dem jedes Teil recyclebar ist. Das Ergebnis? Der ISPA Link Axis.

Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens besteht der Schuh aus so wenig Materialien wie möglich und kein Teil ist verklebt. Das Flyknit-Obermaterial besteht aus zu 100 % recyceltem Polyester und wurde so entwickelt, dass es genau über die Außensohle passt. Das wiederverwertete TPU für das Tooling stammt aus ausgedienten Airbags.