Homegrown: Mekdela Maskal über ihren Abschied aus New York und den Neuanfang in Kalifornien

Mekdela Maskal betrachtet ihre Rückkehr nach Grass Valley in Nordkalifornien auch als eine Art Rückkehr zu ihrem eigenen Körper. Letzten Sommer zog die interdisziplinär arbeitende Künstlerin und Redakteurin aus ihrer Wohnung in Brooklyn hierher, um mehr Ruhe in ihr Leben zu bringen.



Der Umzug brachte sie auch zurück zu den Wurzeln ihrer Kindheit. Vor 20 Jahren kaufte ihr Vater in Grass Valley an den Ausläufern der Sierra Nevada ein Stück Land und baute dort ein Haus – eine Hommage an seine Heimat Äthiopien und an ein Leben im Einklang mit der Natur. Diese Werte wurden über Generationen und Kontinente hinweg bewahrt, denn Mekdela und ihre Geschwister verbrachten die Wochenenden und ganze Sommer mit ihrem Vater in der freien Natur, fuhren Ski, übten sich im Bogenschießen, kletterten auf Bäume und wanderten an Bächen entlang.