Aufhören, sich im Fitnessstudio mit anderen zu vergleichen

Vielleicht profitiert sie auch einfach davon, dass man bei einer neuen Workout-Routine anfangs einfach bessere Ergebnisse erzielt. Wenn du etwas Neues anfängst, muss dein Körper richtig hart arbeiten, um sich umzustellen. Er verbrennt dabei mehr Kalorien und nutzt mehr Muskeln als vorher, bis er sich an die neue Bewegungsform angepasst hat.



Das habe ich kürzlich wieder selbst erleben dürfen. Nach der Geburt meines Kindes wollte ich mein Idealgewicht wieder erreichen. Wegen des Lockdowns konnte ich aber nicht ins Gym gehen. Also kramte ich eine alte HIIT-DVD (und meinen alten DVD-Player) raus, die ich vor 15 Jahren das letzte Mal genutzt hatte. Einfach, weil ich anders trainierte, verlor ich mein Gewicht schneller, als wenn ich so weitergemacht hätte wie vor der Geburt.



Probier doch auch einfach mal etwas Neues aus und lass dich überraschen, was passiert. Tu das aber nur, wenn du wirklich unzufrieden mit deiner Workout-Routine bist. Für mich hört es sich so an, als ob du ohnehin schon viel Zeit investierst und dir viele Gedanken darüber machst, was für dich richtig ist. Außerdem wirkst du auf mich sehr diszipliniert und scheinst Ahnung zu haben. Wir tendieren dazu, mit uns selbst strenger zu sein als nötig. Gib das alles nur auf, wenn du es wirklich willst. Nur, weil du nicht aussiehst wie deine Freundin, heißt das ja nicht, dass du gescheitert bist.



Wenn du aber mit deinem Workout wirklich nicht zufrieden bist – du Probleme hast, dich zu motivieren und dich quälst, um fünf Mal in der Woche zu trainieren – dann solltest du dringend etwas ändern. Einige deiner unerwünschten Gefühle können in diesem Fall auch daher kommen, dass du nicht wirklich Spaß an dem hast, was du tust.



So oder so: Nimm dir eine Minute Zeit, um über deine Motivation nachzudenken. Warum trainierst du und was bedeutet gesunde Ernährung tatsächlich für dich? Machst du das, um ein bestimmtes Aussehen zu erzielen? Für mich persönlich reicht das nicht aus, um am Ball zu bleiben. Mein Training hat für mich ganz viel mit Selbstfürsorge zu tun. Ich baue Stress ab, bin ausgeglichener und weiß, dass ich so gute Chancen habe, gesund alt zu werden. Deshalb trainiere ich jeden Tag aufs Neue.