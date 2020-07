Gesunde Ernährungstipps für Läufer, die tatsächlich funktionieren

Wenn du dich dauerhaft gesund ernährst, fühlst du dich gut. Wir wissen aus Erfahrung, dass das stimmt.



Hinreiched belegt ist aber auch, dass wir durch gesunde Ernährung in unserem Körper auf mikroskopischer Ebene positive Veränderungen bewirken können. Die Nährstoffe, die wir über unsere Nahrung aufnehmen, versorgen unsere Mitochondrien – also die Motoren in unseren Zellen – mit Energie. Diese Mitochondrien steuern alle Vorgänge in unserem Körper, einschließlich Atmung, Produktion wichtiger Hormone und Bewegung unserer Muskeln. "Je hochwertiger unsere Nahrungsmittel sind, desto mehr Energie stellen wir unserem Körper zur Verfügung", so Brian St. Pierre, Ernährungsberater und Direktor für Ernährung bei Precision Nutrition, einem Wellness-Coaching-Unternehmen für Profi- und Freizeitsportler.



"Der Verzehr von ganzen Früchten, Gemüse, Proteinen und minimal verarbeiteten Lebensmitteln sorgt nicht nur für bessere Laune, sondern auch für mehr Energie sowie erholsameren Schlaf und schnellere Regeneration", so St. Pierre. "Langfristig tragen all diese Dinge dazu bei, dass du ein besserer Läufer wirst."



Und auch wenn sich das alles nach gesundem Menschenverstand anhört – oft schaffen wir es einfach nicht, uns auch wirklich so zu ernähren. Einer der Hauptgründe dafür, ist die Tatsache, dass wir in Bezug auf unsere Ernährung oft nach dem "Alles-oder-nichts-Prinzip" handeln", so St. Pierre. "Das sorgt dann meist dafür, dass wir schnell wieder zu unseren alten Essgewohnheiten zurückkehren." Nur wenn wir langsam kleine Veränderungen in Richtung gesunde Ernährung vornehmen, gelingt es uns, daraus Gewohnheiten zu machen.



"Betrachte deine Ernährung als andauernden Prozess", so St. Pierre. "Du sollest dich also Folgendes fragen: Welche Entscheidungen in Bezug auf meine Ernährung kann ich treffen, die zumindest ein kleines bisschen besser sind als das, was ich jetzt tue?" Eine kleine Veränderung könnte so aussehen, dass du eine Limonade pro Tag weniger trinkst oder den Keks zum Nachtisch durch ein Stück Obst ersetzt. Woche für Woche machst du also eine kleine Veränderung nach der anderen, erklärt St. Pierre.



"Ehe du dich versiehst, hast du deine Ernährung radikal umgestellt, was von heute auf morgen definitiv nicht möglich gewesen wäre", bekräftigt er.