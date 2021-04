Dominoeffekt für den Frauenfußball

Mehr Reichweite

Es war nicht einfach für sie, aber das Turnier im vergangenen Sommer in Frankreich hat eine Veränderung herbeigeführt. Für sie und viele andere war es ein Wendepunkt, ein Moment, der im Hinblick auf den Frauenfußball einen Welleneffekt ausgelöst hat. Weltweit haben mehr als eine Milliarde Menschen die Spiele verfolgt – das ist ein Rekord. Und das war noch lange nicht alles.



In den Monaten nach dem Turnier stiegen die durchschnittlichen Zuschauerzahlen an und bei einigen Spielen wurden im internationalen Frauenfußball wie auch im Vereinsfußball der Frauen Rekordzahlen erreicht. Eines dieser Spiele fand am 16. November 2019 in São Paulo statt. Die Corinthians lockten 28.609 Zuschauer in das Stadion, wo sonst nur Männer spielen – eine weitere Premiere im Frauenfußball. Auf der Tribüne saßen auch Sofia, Gabi und Nicoly, Zeugen eines Zuschaueransturms, wie er eigentlich nur im Männerfußball vorkommt.