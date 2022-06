Hier spielen wir: Die Zukunft des Breakdance

Diese sportliche Form des Street Dancing wäre an jedem anderen Strand ein ungewöhnlicher Anblick, nur nicht hier. Tänzer, die normalerweise in Gyms oder auf der Straße trainieren würden, kommen an den Yoff Beach, um in dieser natürlichen Umgebung ihre Moves und Performances zu üben. Damit begeistern sie Passanten, und sie sind überzeugt, dass es keinen besseren Ort gibt, um seine Bewegungen zu perfektionieren.



"Für mich gehört es zu meinem Leben, an diesen Strand zu kommen und den Leuten bei ihren sportlichen Aktivitäten zuzusehen", erzählt Amadou Sow, der regelmäßig am Yoff Beach anzutreffen ist. Amadou ist beeindruckt von dem, was die Break Dancer hier zeigen. Er ist davon überzeugt, dass sie durch ihr Training hier bald als Profis Geld verdienen werden. "Break Dance ist etwas ganz Besonderes und es macht Spaß, zuzusehen", erklärt er.