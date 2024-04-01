Die Geschichte des VaporMax
Department of Nike Archives
Details aus den Archiven.
Acht Jahre, viele Versuche und eine Reihe engagierter Visionär:innen: Das war nötig, um den Nike Air VaporMax zum Leben zu erwecken. In wahrer Air Max-Tradition stellte das Debüt des VaporMax 2017 eine große Innovation bei Nike Air dar. Diesmal kam der Durchbruch in Form eines schaumstofffreien Air-Elements für reine Air-Dämpfung unter den Füßen.
Zum ersten Mal gab es keine Mittelsohle zwischen dem Fuß und dem Air-Element und keine Außensohle zwischen dem Air-Element und dem Boden. Der Schuh sollte aussehen, als würde man in der Luft schweben.
Nicht nur das: Das neue Design erforderte einen völlig neuen Herstellungsprozess. Vor dem VaporMax waren für alle Nike Air-Schuhe weitere Elemente wie Schaumstoff erforderlich, um das Air-Element mit dem Obermaterial zu verbinden. Mit dem VaporMax wurde das Air-Element selbstständig.
Der Meister der Dämpfung Zac Elder ließ sich vom "Versprechen des Air" inspirieren und half bei der Entwicklung eines Air-Elements, das leichter und flexibler war und dem Konzept des "Laufens auf Luft" so nahe wie nie zuvor kam. Aber es war nicht einfach: Der VaporMax war zu dieser Zeit der am meisten getestete Schuh in der Geschichte von Nike. Und er sollte auch weiterhin Geschichte schreiben. Noch nie zuvor war ein durchgehendes Air-Element in Regenbogenfarben hergestellt worden. Der Nike Air VaporMax "BeTrue" Flyknit wurde am 26. Juni 2015 vom Weißen Haus inspiriert. An diesem Tag entschied das Oberste Gericht der USA, dass gleichgeschlechtliche Paare das verfassungsmäßige Recht haben, zu heiraten. Das Weiße Haus wurde in den Regenbogenfarben der Pride-Flagge beleuchtet, eingerahmt vom tiefen Marineblau des Abendhimmels.
Im Laufe der Jahre hat der VaporMax die Fantasie von Designer:innen und die Liebe von Athlet:innen auf der ganzen Welt geweckt. Entdecke weiter unten die neuesten VaporMax-Styles.