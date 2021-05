Wähle die richtige Musik für mehr Power

3. Der Beat macht die Musik

Du suchst nach einem einfachen Weg, in den Sprintmodus zu wechseln? Du möchtest lieber ein konstantes Tempo laufen? Oder du willst für einen Regenerationslauf etwas Geschwindigkeit rausnehmen? Pass deine Musik entsprechend an. Dabei kannst du dich an einem bestimmten Wert orientieren, den Beats per Minute (BPM). Dieser Wert sollten zu deiner Kadenz bzw. zu deinem Laufrhythmus passen, also zu dem Tempo, mit dem deine Füße den Boden berühren. Eine Studie aus dem Magazin PLOS One zeigt, dass Läufer:innen, die sich an diesen Tipp hielten, wesentlich stärker performten als Läufer:innen, die ohne Musik liefen. Musik kann wie ein Metronom wirken, mit dem Musiker ihren Rhythmus finden.



Wenn du mit 60 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz laufen oder trainieren möchtest (hartes, aber nicht überforderndes Training), dann liegt der Sweetspot der Musik zwischen 120 und 140 BPM, erklärt Dr. Costas Karageorghis, Professor für Sport- und Trainingspsychologie an der Brunel University London und Autor von Applying Music in Exercise and Sport. Aber der passende BPM-Wert hängt auch davon ab, was du mit deinem Lauf bezweckst. Orientiere dich beim Erstellen deiner Lauf-Playlist an folgenden Angaben: