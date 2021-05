Die muslimischen Frauen, die mehr Rechte fordern

Inwieweit beeinflussen die Glaubensgrundsätze, die ihr als junge Muslima habt, eure kreative Herangehensweise und die Ergebnisse eurer Arbeit?



Zeinab: Der Islam lehrt uns, rücksichtsvoll, mitfühlend und freundlich gegenüber allen zu sein. Jeder, der in die Moschee kommt, wird mit offenen Armen aufgenommen, und meine Familie hat mir immer beigebracht, jeden mit einzubeziehen. Eine der Säulen des Islams ist die Zakat, eine religiöse Pflichtabgabe zu Wohltätigkeitszwecken. Sie zeigt, wie der Gemeinschaftsgedanke tief in unserem Glauben verankert ist.



Lamisa: Ich habe ein Buch darüber gelesen, dass Leute, die aus marginalisierten ethnischen Communities kommen, ein gemeinsames Verständnis haben, weil sie sich ohne Erklärung verstehen. Ich muss euch nicht erklären, warum ich keinen Alkohol trinke, oder warum meine Eltern wollen, dass ich vor 21 Uhr am Abend zu Hause bin, oder warum ich mich auf bestimmte Weise anziehe. Es gab mir ein gutes Gefühl, dass der Islam eine gemeinsame Identität und ein gemeinsames Verständnis unter uns bot, das ich sonst nirgends hätte finden können.



Ihr habt euch über Instagram kennengelernt, Muslim Sisterhood zunächst als Instagram Account gegründet und eine große Gemeinschaft an Followern verschiedener Sprachen und Herkunft erreicht. Wie schafft ihr es, online den Geist der Sisterhood aufrechtzuerhalten und zugleich offline euren Stimmen Gehör zu verschaffen?



Zeinab: Social Media ist für uns ein Weg, Gleichgesinnte zu finden. Der große Moment, als wir unsere Online-Community ins echte Leben brachten, war unser Magazin-Launch. Rund 200 Personen waren dabei. Das war schon echt cool — leckere Mocktails, ein Ort zum Beten, interessante Diskussionsteilnehmer und muslimische DJs.



Lamisa: Wir haben so viel Unterstützung, weil wir authentisch sind. Wir sind wirklich muslimische Frauen, die Bilder für muslimische Frauen machen. Durch Instagram können wir Einblicke in das Leben anderer Menschen erhalten und verstehen, dass sie so sind wie wir, was uns ortsübergreifend verbindet.



Muslim Sisterhood besteht seit drei Jahren. Wie geht ihr mit veralteten Haltungen innerhalb und außerhalb der muslimischen Community um?



Zeinab: Wir fordern mehr Rechte, indem wir bei unserer Arbeit muslimische sowie POC-Talente fördern. Wir konzentrieren uns darauf, wer auf den Fotos ist und welches Team dahinter steht. Es geht nicht nur darum, wer auf einer Plakatwand zu sehen ist, sondern darum, neue Möglichkeiten zu schaffen abseits der Standardstrukturen. Die Dinge haben sich von selbst gut entwickelt, Alhamdulillah. Schlüsselmomente waren sicher das Bauchtanzen, unser Magazin und die Workshops, die wir veranstaltet haben. Es war sehr bereichernd, muslimische Frauen bei ihren ersten Workshops zu untersützen.



Lamisa: Zu Beginn drehten sich unsere Bilder um unsere Jugend in der Innenstadt von London. Unsere Motive waren Brick Lane und Brixton, Orte, die mal das Herzstück einer Community und Kultur waren, dann aber der Gentrifizierung zum Opfer fielen. Wir setzten uns in Halal-Läden, Märkten und Cash-and-Carrys in Szene. Die Ladenbesitzer waren immer sehr unterstützend: "Denkt daran, uns auf Instagram zu taggen." Letztes Jahr hatten wir dann ein Shooting zusammen mit einer Marke und plötzlich fanden wir uns wieder genau in diesem Cash-and-Carry. So hat sich der Kreis irgendwie geschlossen, das war großartig.



Zeinab: Wir wurden zum Islam Channel des Vereinten Königreichs eingeladen, was meine Mum und meine Tanten mitverfolgen konnten. Das war großartig, weil wir so unsere Community, insbesondere die Älteren davon, ansprechen konnten und so die Solidarität die Vielseitigkeit einer muslimischen Frau außerhalb von Instagram repräsentieren konnten.