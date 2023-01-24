Jetzt die besten Nike Fleece-Hosen für Damen kaufen
Einkaufs-Guide
Egal, ob du gemütlich auf der Couch chillen oder im Fitnessstudio eine gute Figur machen willst – mit diesen vielseitigen, strapazierfähigen Trainingshosen aus Fleece hast du es auf jeden Fall bequem dabei. Außerdem sammelst du jede Menge Kudos für deinen persönlichen Style.
Fleece-Hosen werden oft nur zu zwei Anlässen getragen – entweder zum Chillen auf dem Sofa oder im Fitnessstudio. Dank einer Vielzahl von Schnitten, Bundhöhen und Farben kannst du mit Fleece-Hosen jedoch inzwischen auch deinen ganz persönlichen Style zum Ausdruck bringen – und zwar egal, ob zu Hause oder unterwegs.
Nike Fleece-Hosen für Damen sind aus hochwertigem Material und sind perfekt zum Relaxen und fürs Training. Außerdem lassen sie sich einfach in deine Looks integrieren. Mit diesem Guide findest du die besten Fleece-Hosen für Damen von Nike.
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Die besten Nike Fleece-Hosen für Damen
1. Für individuellen Style: Nike Phoenix Fleece-Hosen für Damen
Nike Phoenix Fleece-Hosen mit übergroßen Nahtdetails und markanten Farben sorgen für einen modernen Look. Du kannst zwischen Styles mit weitem Bein, solchen mit Rippmaterial am Bein oder Oversize-Passformen wählen. Zudem gibt es die Hosen mit hohem, mittelhohem oder niedrigem Bund. Such dir ganz einfach das Modell aus, das am besten zu deinem individuellen Style passt.
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2. Für Vielseitigkeit: Nike Club Fleece-Hosen für Damen
Club Fleece ist seit Jahrzehnten ein bewährtes Material, das bei Nike Produkten zum Einsatz kommt. Es ist weich und gemütlich, aber dennoch robust und strukturiert. Nike Club Fleece-Hosen sind wie gemacht für Workouts, Einkäufe, entspannte Stunden zu Hause und alles dazwischen. Club Fleece-Hosen gibt es in vielen verschiedenen Farben und mit den unterschiedlichsten Prints.
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3. Für Workouts: Nike Dri-FIT-Fleece-Hosen für Damen
Du bist auf der Suche nach einer Fleece-Hose, die auch bei intensiven Trainingseinheiten kühlen und trockenen Tragekomfort ermöglicht? Dann sind die Nike Dri-FIT-Fleece-Hosen genau das Richtige für dich. Das liegt daran, dass die Nike Dri-FIT-Technologie aus einem High-Performance-Polyestermaterial besteht, das Schweiß schnell trocknen lässt und ein Ansammeln auf der Haut (oder eine Absorption durch das Material) verhindert.
Nike Dri-FIT Fleece-Hosen gibt es mit hohem, mittelhohem oder niedrigem Bund sowie mit weitem Bein bzw. Rippmaterial am Bein.
4. Für kaltes Wetter: Nike Therma-FIT Fleece-Hosen für Damen
Wenn du in den kalten Monaten gerne im Schnee unterwegs bist oder draußen trainierst, sind Fleece-Hosen mit Nike Therma-FIT oder Therma-FIT ADV die richtige Wahl für dich. Für die wärmeregulierende Therma-FIT-Technologie wird Mikrofaserfleece verwendet, das die Körperwärme bei Bedarf speichert oder abgibt.
Und Nike Therma-FIT ADV-Technologie sorgt dank fortschrittlicher Konstruktion für noch mehr Wärme. Diese Fleece-Hosen schützen vor Kälte, sind aber dennoch atmungsaktiv und tragen nicht auf. Kurz: Sie sind ideal für viele sportliche Aktivitäten.
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Text: Julia Sullivan