Die beste Volleyballausrüstung für deine Checkliste

Zehn Volleyball-Essentials, die in deiner Sporttasche nicht fehlen dürfen
Einkaufs-Guide
Ob Accessoires, Equipment, Schuhe oder Bekleidung – diese erstklassigen Volleyball-Essentials von Nike wurden für Spieler:innen entwickelt, die ihr Game auf das nächste Level heben wollen.
Du brauchst neues Volleyball-Equipment oder möchtest einer Volleyballerin bzw. einem Volleyballer in deinem Leben ein schönes Geschenk machen? Dann ist die Nike Volleyball-Kollektion genau richtig für dich. Sie umfasst Bekleidungsstyles, Schuhe, Accessoires und Equipment für ein erfolgreiches Spiel.
(Noch nie Volleyball gespielt? Hier erklären wir dir alle Positionen auf dem Spielfeld, um dir den Einstieg zu erleichtern.)
Das wichtigste Equipment beim Volleyball ist natürlich der Ball. Es gibt jedoch auch noch weitere High-Performance-Produkte, die das Spiel einer Athletin bzw. eines Athleten verbessern können – z. B. Knieschoner oder Volleyball-Schuhe, die speziell für den Einsatz auf Hartplätzen entwickelt wurden.
Mit dieser Nike Volleyball-Ausrüstung revolutionierst du dein Spiel. Hier die Checkliste:
(Verwandter Artikel: Profis erklären: So wird Volleyball gespielt)
Zehn Ausrüstungs-Essentials von Nike für Volleyballer:innen
1. Knieschoner
Wenn du auf dem Hartplatz nach einem Ball hechtest, ist es wichtig, dass deine Knie geschützt sind. Nike Volleyball-Knieschoner bestehen aus einem hochverdichteten, zweilagigen Schaumstoff, der den Aufprall abfedert. Gleichzeitig leiten sie dank atmungsaktivem, großmaschigem Strickmaterial den Schweiß ab.
2. Volleyball-Schuhe
Schuhe mit griffiger Sohle sind beim Volleyball unverzichtbar und unterstützen die Spieler:innen sowohl bei Drehbewegungen als auch beim Hechten nach dem Ball und bei Sprüngen. Volleyball-Schuhe von Nike wie z. B. der Nike Zoom HyperAce 2 bestechen durch einen Fersen-Cage, der zusätzliche Stabilität bietet, sowie durch ein Gummiprofil, das für reaktionsfreudigen Grip und Traktion unter dem Fuß sorgt.
3. Slides
Was gibt es Besseres, als nach einem intensiven Match in bequeme Slides zu schlüpfen, die die Füße atmen und entspannen lassen. Nike Slides zeichnen sich durch eine reaktionsfreudige Schaumstoffdämpfung aus, die ein weiches Tragegefühl ermöglicht und so die Regeneration nach dem Spiel unterstützt.
4. Volleyball-Shorts
Eng anliegende Shorts – wie z. B. die Nike Pro 3-Inch Shorts – gehören in jede Volleyball-Garderobe. Die besten Nike Volleyball-Shorts bestechen durch ein körpernahes Tragegefühl, feuchtigkeitsableitende Eigenschaften sowie durch einen breiten, elastischen Bund, der für Halt in der Körpermitte sorgt.
5. Stützender Sport-BH
Volleyball ist eine schnelle und hochintensive Sportart. Deshalb sollten sich Spielerinnen, die unangenehme Bewegungen der Brüste verhindern wollen, für einen Sport-BH mit mittlerem bis starkem Halt entscheiden.
Dir ist eine eng anliegende Passform sowie angemessener Halt (entweder mit oder ohne Polster) wichtig? Dann sieh dir die Nike Swoosh Sport-BH-Kollektion an. Wenn du eher auf der Suche nach Styles mit breiten, verstellbaren Trägern und vorgeformten Körbchen bist, dann ist möglicherweise die Nike Alpha Sport-BH-Kollektion genau das Richtige für dich.
(Verwandter Artikel: So findest du die richtige Größe für deinen Nike Sport-BH)
6. Kurzarm-Oberteil oder Tanktop
Ein schweißableitendes Kurzarm-Oberteil sorgt dafür, dass du kühl und trocken bleibst und dich so voll und ganz auf dein Spiel konzentrieren kannst. Wenn du so wenig Stoff wie möglich bevorzugst und dich z. B. beim Aufschlag auch von Ärmeln nicht ablenken lassen willst, entscheide dich für ein Tanktop. Bei Nike findest du sowohl eng anliegende, als auch locker sitzende Oberteile. Sie alle werden aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, die ein geschmeidiges Tragegefühl ermöglichen.
(Verwandter Artikel: Aufschlagen und schmettern in stylishen Volleyball-Outfits von Nike)
7. Sporttasche
Für den Transport wichtiger Ausrüstungsgegenstände eignet sich am besten eine geräumige Sporttasche. Manche Taschen verfügen sogar über ein spezielles Schuhfach. Darin kannst du während des Spiels deine Slides und nach dem Spiel deine Volleyball-Schuhe aufbewahren.
8. Haar-Accessoires
Mit Haarbändern, Haargummis und Scrunchies von Nike kannst du dir während eines schweißtreibenden Spiels die Haare aus dem Gesicht halten. Abgesehen davon können Spieler:innen, die ein Trikot tragen müssen, damit ihren individuellen Style zum Ausdruck bringen bzw. ein Statement setzen. Die Nike Volleyball-Kollektion umfasst unter anderem auch einige Haar-Accessoires in unterschiedlichen Styles und mit diversen Prints.
9. Sonnenbrille
Für Beach- und Outdoor-Volleyballer:innen ist eine gute Sonnenbrille unerlässlich. Nike Sport-Sonnenbrillen sorgen dafür, dass dich die Sonne nicht blendet und deine Augen geschützt sind. Abgesehen davon sind sie so konzipiert, dass sie nicht verrutschen.
10. Volleyball und Ballpumpe
Bei Nike findest du Volleybälle, die sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich geeignet sind und jeweils 18 Segmente für optimalen Spin aufweisen. Das Spiel kann losgehen, doch dein Volleyball hat nicht genügend Luft? Damit dir das nicht passiert, halte auch immer eine Ballpumpe parat.
Text: Emily Shiffer