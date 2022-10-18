7 Essentials für jedes Volleyball-Outfit

Beim Volleyball ist es sehr wichtig, die Bewegungen der Gegner:innen genau im Blick zu haben – und den Ball sowieso. Wenn die Sonne hoch am Himmel steht, kann das während des Spiels eine Herausforderung sein. Nike Volleyball-Sonnenbrillen sitzen auch bei einem besonders intensiven Schlagabtausch fest auf der Nase und schützen die Augen der Spieler:innen vor direkter Sonnenstrahlung.