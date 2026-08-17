    2. /
  2. Accessoires & Ausrüstung
    3. /
  3. Taschen & Rucksäcke
    4. /
  4. Sporttasche

Sporttaschen

Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (klein, 40 l)
€ 39,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (Medium, 60 l)
€ 44,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (XS, 24 l)
€ 34,99
Paris Saint-Germain 25/26
Paris Saint-Germain 25/26 Nike Academy Sporttasche M SP
Frisch eingetroffen
Paris Saint-Germain 25/26
Nike Academy Sporttasche M SP
€ 49,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (Groß, 95 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (Groß, 95 l)
€ 49,99
Nike Academy
Nike Academy Fußball-Sporttasche (groß, 95 l)
Nike Academy
Fußball-Sporttasche (groß, 95 l)
€ 47,99
Nike Academy
Nike Academy Fußballtasche (klein, 40 l)
Nike Academy
Fußballtasche (klein, 40 l)
€ 37,99
Nike One
Nike One Sporttasche (35 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Sporttasche (35 l)
€ 99,99
Jordan
Jordan Element Sporttasche (48,5 l)
Jordan
Element Sporttasche (48,5 l)
€ 49,99
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (klein, 31 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power 2.0
Sporttasche (klein, 31 l)
€ 64,99
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power 2.0
Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
€ 69,99
Nike Brasilia
Nike Brasilia Sporttasche (Klein, 41 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Sporttasche (Klein, 41 l)
€ 42,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Groß, 95 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Groß, 95 l)
€ 49,99
Jordan
Jordan Collectors Gym Sporttasche (45 l)
Jordan
Collectors Gym Sporttasche (45 l)
€ 149,99
Jordan
Jordan Monogram Sporttasche (40 l)
Jordan
Monogram Sporttasche (40 l)
€ 149,99
Jordan
Jordan Collectors Sporttasche (44 l)
Jordan
Collectors Sporttasche (44 l)
€ 159,99
NikeSKIMS
NikeSKIMS Puffer-Gymnastiktasche (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS
Puffer-Gymnastiktasche (Damen)
€ 159,99
Nike
Nike Training Sporttasche (24 l)
Bestseller
Nike
Training Sporttasche (24 l)
€ 39,99
Jordan
Jordan Sporttasche (68,8 l)
Jordan
Sporttasche (68,8 l)
€ 54,99
Nike Academy
Nike Academy Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)
Nike Academy
Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)
€ 42,99
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (Medium, 60 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (Medium, 60 l)
€ 47,99
Jordan
Jordan Element Sporttasche (48,5 l)
Jordan
Element Sporttasche (48,5 l)
€ 49,99
Jordan
Jordan Monogram Sporttasche (25 l)
Jordan
Monogram Sporttasche (25 l)
€ 124,99
Nike Academy Team
Nike Academy Team Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)
Nike Academy Team
Fußball-Sporttasche (Medium, 60 l)
€ 42,99

Sporttaschen: Unterwegs sein mit Stil

Ob du auf dem Weg ins Gym oder in den Wochenendurlaub bist: In den Nike Sporttaschen sind deine Accessoires und deine Bekleidung gut geschützt. Mit den verschiedenen Fächern, dem verstellbaren Schulterträger und dem Doppelgriff kannst du deine Ausrüstung sicher und trocken aufbewahren. Außerdem hast du verschiedene Möglichkeiten, deine Sachen zu transportieren: Wenn du noch andere Dinge tragen musst oder einfach gerne die Hände frei hast, kannst du die Sporttasche mit dem verstellbaren Seitenclip einfach in eine Cross-Body-Schultertasche verwandeln. Nike bietet die richtige Tasche für jede Gelegenheit: Entdecke auch unsere Rucksäcke, Totes und Sportbeutel.

Bei Nike findest du Taschen in den unterschiedlichsten Farben und Styles, die genau zum Lifestyle von Herren, Damen und Kindern passen. Wähle eine Sporttasche in der passenden Größe: XS, M, L oder XL. Die kleineren Versionen eignen sich zum Transportieren von Basics wie Schuhen und Kleidung. Für große Ausrüstung oder mehr Gegenstände solltest du die mittelgroßen oder großen Optionen wählen. Um deinen Sporttaschen-Style abzurunden, entscheide dich für das Nike Swoosh oder das Wappen deines Lieblingsvereins.