Beyond the Fit: Lono Brazil III läuft, um Kreativität zu entfachen

Du bist in mehreren Städten und sogar auf zwei Kontinenten aufgewachsen. Das ist schon ziemlich bemerkenswert. Wann hast du angefangen, dich für Mode zu interessieren, und wie haben dich diese frühen Erfahrungen geprägt?

Ich habe mit meiner Familie in New York und Los Angeles gelebt. Später sind wir nach Tokio gezogen. Das heißt, dass ich definitiv viele verschiedene Styles gesehen habe. Meine Eltern arbeiteten beide in der Musikbranche. Daher war ich immer von kreativen, interessanten Menschen umgeben, die ihren einzigartigen Style zum Ausdruck brachten. Mein Vater war im Bereich Hip-Hop tätig, da drehte sich viel um Style und Mode. Er war immer gut gekleidet und achtete auf sein Aussehen, egal ob er Anzüge oder legere Sportswear trug. Er ist ein großer Basketballfan und hat mich an den Sport herangeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass Basketballspieler und Künstler – besonders Hip-Hop-Interpreten – so ziemlich den gleichen Style haben. Da ich bereits in meiner Kindheit mit der Basketball- und Hip-Hop-Kultur in Berührung kam, spielte Sportswear – speziell die von Nike – schon früh eine Rolle in meinem Leben. Mein Vater liebte es, mich in Jordans zu sehen. Es gibt sogar ein Bild von mir, auf dem ich kaum ein Jahr alt bin und bereits Jordans trage. Als ich Jordan [später] im Fernsehen sah und feststellte, dass er die gleichen Schuhe trug, war das das beste Gefühl überhaupt. Sneaker sind für mich einfach schon immer Statement-Pieces.