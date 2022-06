Die besten Schuhe von Nike für Pickleball

Diese Tennisschuhe sind so entwickelt, dass sie Rutschen auf dem Platz vorbeugen. Das Nike React Dämpfungssystem sorgt für ein weiches und federndes Laufgefühl. In der Nähe des Fußgewölbes befindet sich ein weicher Schaumstoff, der zusammen mit einem festeren Schaumstoff an der Außenseite des Fußes für Nachgiebigkeit und Stabilität sorgt.Diese Anordnung ermöglicht schnelle Bewegungen. Die Sohle des Schuhs sorgt mit einer dicken Gummi-Außensohle und Fischgrätenprofil für robuste Traktion. Ein steifer Rahmen an der Seite des Schuhs verbessert den Halt für Seitwärtsbewegungen und die durchgehende Stulpe im Schuh sorgt für eine sockenähnliche Passform.