Wird beim Gewichtheben Fett verbrannt?

Bestimmte Trainingsarten verbrennen mehr Kalorien als andere. Bei bestimmten Workoutarten, vor allem jenen mit hoher Intensität wie Kettlebell Swings oder Sprints, kann dein Körper vom "After-Burn-Effekt" profitieren. Wenn dieser Effekt eintritt, dann reagiert dein Körper weiter auf Spitzen in deiner Herzfrequenz. Das bietet eine Reihe an Vorteilen, darunter erhöhter Stoffwechsel und etwas Fettabbau, so die National Academy of Sports Medicine.

Aber Workouts mit hoher Intensität sind nicht unbedingt dasselbe wie Gewichtheben. Es ist wichtig, zwischen beiden zu unterscheiden. Während beim High Intensity Interval Training (HIIT) schnelle, kurze Anstrengungen erforderlich sind, ist Gewichtstraining methodischer und bietet zwischen Sets wie Deadlifts oder Squats längere Ruhepausen. Beide Ansätze bieten ihre Vorteile.



So kam beispielsweise eine Studie aus dem Jahr 2000 im International Journal of Sports Nutrition Exercise and Metabolism zu dem Schluss, dass Gewichtheben den Grundumsatz (basal metabolic rate, BMR) der Teilnehmerinnen um 4,2 Prozent erhöhte. Am Tag nach dem Training war ihr BMR immer noch erhöht, ebenso wie die Verbrennung ihrer Fettreserven. Das deutet darauf hin, dass Gewichtheben ähnliche Reaktionen auf den "After-Burn-Effekt" hervorruft, auch wenn diese sehr wahrscheinlich geringer sind.