Leckere, von Ernährungsberater:innen empfohlene milchfreie Snacks für die Schule

"Zu den häufigsten Symptomen gehören Blähungen, Verstopfung und/oder Durchfall", sagt Jessica Cording, R.D., Ernährungsberaterin und Gesundheits-Coach. Laut dem American College of Gastroenterology können ebenfalls Bauchkrämpfe oder -schmerzen sowie plötzlicher Harndrang innerhalb von zwei Stunden nach dem Konsum von Milchprodukten auftreten. Laut dem Boston Children’s Hospital leiden etwa 30 bis 50 Millionen amerikanische Kinder und Erwachsene unter Laktoseintoleranz.

Auch Kinder mit einer Kuhmilchallergie müssen sich milchfrei ernähren. Dabei handelt es sich um eine Störung des Immunsystems, bei der die Immunabwehr durch ein Protein in der Milch ausgelöst wird. Es können milde oder schwere Reaktionen auftreten, normalerweise in Form von Juckreiz, Schwellungen, Ausschlag oder Reizungen. In manchen Fällen kann eine Kuhmilchallergie eine potenziell lebensbedrohliche Anaphylaxie auslösen, so das Institut Food Allergy Research & Education.

Etwa 2,5 Prozent der amerikanischen Kinder unter drei Jahren haben eine Kuhmilchallergie. Damit ist sie die häufigste Lebensmittelallergie bei Babys und Jugendlichen, so Food Allergy Research & Education. Laut einer 2019 in Frontiers in Pediatrics veröffentlichten Studie sind Lebensmittelallergien bei Kindern (in Industrie- und Schwellenländern) in den letzten 20 Jahren häufiger aufgetreten. Auch wenn sich die Allergie bei den meisten Kindern wieder verwächst, bleibt die Kuhmilchallergie auch bei Erwachsenen eine der häufigsten Lebensmittelallergien.

Palinski-Wade rät Eltern eindringlich vor Selbstdiagnosen ihrer Kinder.

"Wenn ein Kind keine Milch verträgt, sollte unbedingt ein Allergietest durchgeführt werden", sagt sie. "Zunächst geht es darum, die Ursache des Problems herauszufinden. Du musst wissen, welche Lebensmittel [dein Kind] nicht verträgt."