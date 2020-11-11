Trained Podcast: Finde dein "Warum" mit Simon Sinek

Wie wir etwas machen, steht bei den meisten immer im Fokus. Doch darüber vergessen wir oft, warum wir etwas tun. Autor und Motivationsredner Simon Sinek glaubt, dass wir uns immer zunächst einmal genau das klar machen müssen, bevor wir etwas Neues beginnen, ob das nun ein neues Workout, ein neuer Job oder eine neue Beziehung ist. So wecken wir unsere Potenziale in allen Lebensbereichen. In dieser Folge spricht Simon mit Gastgeber Ryan Flaherty darüber, wie wir unser "Warum" finden, besser mit Stress klarkommen und uns unser tägliches Training als "unendliches Spiel" vorstellen sollen.