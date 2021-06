Auf 8 Rädern zur Selbsterkenntnis

Feiert Rollschuhfahren gerade ein Comeback? Fragt man diese wilde Truppe von Rollschuhfahrerinnen, die bereits seit Jahren in Long Beach, Kalifornien, ihr Können unter Beweis stellt, wird man erfahren, dass der Sport eigentlich nie von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist nur so, dass er jetzt, während der globalen Krise, wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. "Da aktuell ja nur Sport im Freien erlaubt ist, interessieren sich immer mehr Menschen dafür. Sie wollen etwas Neues lernen, rausgehen und ihre Freiheit neu entdecken, was während des Lockdowns nicht möglich war", so Kiana, die sich regelmäßig mit ihrer Rollschuhgang trifft, um die Grenzen ihres Sports (und Styles) zu sprengen. Da viele Rollschuhbahnen und -hallen bereits seit längerem geschlossen sind, wich das Team auf die Straße und ihre eigene, mit einem Regenbogen geschmückte Halfpipe aus.



Doch nicht nur dort sind die Rollschuh fahrenden Freundinnen bekannt. Ihre Online-Community umfasst inzwischen Rollschuhfahrer:innen aus der ganzen Welt. Über Videoanrufe und soziale Medien bleiben sie in Verbindung, lernen neue Tricks, verbessern ihre Moves und unterstützen sich gegenseitig. Ihre Mission ist es, sich weltweit für mehr Body und Gender Positivity, Inklusion und selbstsicheres Auftreten einzusetzen. Sie alle betrachten den Sport als eine Art Chance für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie nicht der traditionellen Definition dessen entsprechen, was es bedeutet, Athlet:in zu sein oder athletisch auszusehen. "Ich kann anderen Rollschuhfahrer:innen meine Unterstützung zeigen, indem ich sie ermutige und anfeuere", erklärt Jes, eine der Rollschuhfahrerinnen. "Inklusion bedeutet für uns, alle Menschen mit einem offenen Herz und offenen Armen willkommen zu heißen." Ein paar der Freundinnen haben Kindheitserinnerung daran, wie sie nach einem Sturz gemobbt wurden. Doch die Tatsache, dass sie jetzt im Erwachsenenalter wieder auf Rollschuhen stehen, lässt sie diese traumatischen Erlebnisse schnell vergessen. "Jetzt werde ich nicht mehr ausgelacht, sondern angefeuert", so Jes.