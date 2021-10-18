Straßentauglich: Nike Sole 2.0 x Össur Laufprothese

Stell dir eine Weltklasse-Athletin vor, die mit Schere und Klebstoff ihre eigene Ausrüstung in der Garage zusammenbastelt.

Klingt verrückt, aber genau das war bei der Adaptive Triathlete Sarah Reinertsen der Fall. Sie sägte nämlich die Sohlen von Schuhen ab, um ihre spezielle Prothese für den Laufsport mit einer provisorischen Traktion zu versehen.

"Das können wir besser machen!", war die unmittelbare Reaktion von Tobie Hatfield, langjähriger innovativer Kopf bei Nike und ehemaliger Leichtathletiktrainer, als er Sarahs Lösung der Marke Eigenbau zum ersten Mal sah. So entstand Nike Sole 1.0, ein Schnellwechselsystem für Laufprothesen des Herstellers Össur. Es eröffnete Adaptive Athletes auf der ganzen Welt völlig neue sportliche Möglichkeiten, denn jetzt konnten abgenutzte Sohlen in Sekundenschnelle durch ein neues Profil ersetzt werden.

So revolutionär das Modell 1.0 auch war, "Wir entwerfen nie ein perfektes Produkt", wie Tobie im Film oben sagt und damit bestätigt, dass Innovationen keine Grenzen gesetzt sind. Neun Jahre später trieb eine neue Crew von Athlet:innen und innovativen Köpfen die Entwicklungen noch weiter voran.

Sieh dir den Film an, um mehr über die Entstehungsgeschichte der Nike Sole 2.0 zu erfahren, und lies anschließend weiter unten, wie George Xanthos, Lead Designer des Projekts, das Design fortführte.