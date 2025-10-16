Wie der Air Jordan 1 "Banned" Colorway zur Sneaker-Revolution führte

Als Jordan zum ersten Mal die schwarz-roten Sneaker schnürte, wollte er eigentlich keine Kontroversen provozieren. Er testete ein gewagtes neues Schuhdesign, um Spitzenleistungen zu erzielen. Die Liga hatte jedoch zu dieser Zeit eine strenge Regel zur "Einheitlichkeit der Spielkleidung". Das bedeutete, dass Sneaker Farbbeschränkungen unterlagen und zu den Schuhen der anderen Spieler passen mussten.

Die schwarz-roten Jordans waren visuell störend und unterschieden sich von allen anderen Schuhen auf dem Spielfeld. Und das verstieß gegen diese Regel. Jordan trug sie trotzdem, weil er fand, dass sie sowohl zu seiner Persönlichkeit als auch zu seinem Spiel passten. Seine Entscheidung, weiterhin gegen die Regeln zu verstoßen, wurde zu einer symbolischen Erklärung: Er würde sich nicht anpassen. Er wollte das Spiel verändern.

Jordan trug während seines sensationellen Rookie-Jahres verschiedene AJ1-Farbvarianten und löste damit einen Sturm kultureller Entrüstung aus. Jedes Mal, wenn er die schwarz-roten Schuhe schnürte, stand Nike hinter ihm.

Anmerkung des Herausgebers: Die folgenden Auszüge aus "DNA Remembers" stammen aus einem internen Forschungsbericht, der erstmals im Oktober 2014 von den Digital Nike Archives veröffentlicht wurde. Jahre später geben sie einen Einblick, wie sich die Details rund um den Jordan-Schuh in der Banned Colorway im Laufe der Zeit verändert haben.