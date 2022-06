Im Film erleben wir Adwoa in Momenten, in denen sie durch die Gemeinschaft von Gurls Talk neue Kraft tankt. Aber auch die Community profitiert von Adwoas offener Ehrlichkeit, mit der sie über ihre eigenen Erfahrungen in Sachen mentale Gesundheit spricht. Adwoa hat es nicht nur geschafft, ein Netzwerk aufzubauen. Bei Gespräche mit Mädchen und jungen Frauen erfährt auch sie selbst trotz des Altersunterschieds immer wieder, dass sie noch nicht am Ziel angekommen ist. "Manchmal reden wir über Beziehungen, Freundschaften und die verschiedensten Themen. Oft fühle ich mich in solchen Momenten wieder in meine Schulzeit zurückversetzt. Dann wird mir bewusst, dass auch ich noch Dinge habe, an denen ich arbeiten muss. Und plötzlich spreche ich über etwas, vor dem ich bisher viel zu große Angst hatte."

Adwoa hat als viel beschäftigtes Model viel zu tun und auch Gurls Talk, das sich langsam zu einer erfolgreichen Wohltätigkeitsorganisation entwickelt, fordert viel Aufmerksamkeit. Trotzdem schafft es Adwoa, regelmäßig Sport zu machen, denn dabei kann sie abschalten und die richtige Balance zwischen Arbeit und ihrem sonstigen Leben finden. "Beim Sport finde ich die Zeit, ganz bei mir zu sein", erklärt Adwoa. Vor allem die regelmäßigen Routinen beim Cardio- und Kraftsport helfen ihr, zur Ruhe zu kommen und zu spüren, wo es in ihrem Leben hakt. "In dieser einen Stunde gebe ich alles und kann mich auf eine einzige Sache konzentrieren", ergänzt sie. "Das ist für mich fast wie Meditation und ich fühle mich anschließend einfach besser."