Werde ein besserer Läufer, auch ohne zu laufen

Bei anstehenden Langstreckenläufen oder Wettkämpfen solltest du bereits eine Woche vorher ausreichend Wasser trinken, um den Flüssigkeitshaushalt konstant hoch zu halten. Wer erst am Vorabend oder – noch schlimmer – am selben Tag mehr Wasser zu sich nimmt, kann die leistungseinschränkenden Auswirkungen, die ein Wassermangel bis zu diesem Zeitpunkt auf das Training gehabt haben könnte, nicht mehr geradebiegen", so Ryan Maciel, Ernährungsspezialist und Head Performance Nutrition Coach bei Precision Nutrition.



Beim Schwitzen verliert der Körper Elektrolyte und Flüssigkeit, die für wichtige Funktionen benötigt werden. Auch werden deine Muskeln weniger durchblutet als sonst, sagt Maciel, da ein großer Teil des Blutes von den arbeitenden Muskeln zur Haut umgeleitet wird, um das Schwitzen zu unterstützen. Weniger Blutfluss bedeutet, dass deine Muskeln nicht so intensiv oder lang wie sonst arbeiten können. Es bedeutet auch, dass sich dein Herz mehr anstrengen muss, um das verbleibende Blut durch den Körper zu pumpen, was dich auch auf kardiovaskulärer Ebene belastet. All das kann dazu führen, dass sich dein üblicher, lockerer Lauf völlig verkorkst anfühlt.



Neben der Steigerung deiner Leistung kann eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr aber auch für einen klareren Kopf sorgen. Wenn du mehr als 2 Prozent deines Körpergewichts durch Flüssigkeit verlierst, kann dies laut einer wissenschaftlichen Studie, die in der medizinischen Fachzeitschrift Medicine & Science in Sports & Exercise veröffentlicht wurde, zu einer Beeinträchtigung der kognitiven Leistung führen. Dadurch fällt es dir schwerer, dich beim Laufen richtig ins Zeug zu legen und dich generell voll zu konzentrieren.



Um bei einem Lauf genug Kraft und Energie (auch mental) zu haben, empfiehlt Maciel, zwischen 12 bis 16 Glas Wasser pro Tag zu trinken, also ab dem Aufstehen ungefähr jede Stunde ein Glas. "Wenn du beim Trainieren stark schwitzt, solltest du die Trinkmenge erhöhen", fügt er hinzu.