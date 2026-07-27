Older Kids Clothing

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Nike Club Fleece
Nike Club Fleece Older Kids' Hoodie
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Nike Club Fleece
Older Kids' Hoodie
1,119,000₫
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Older Kids' Woven Joggers
Nike Sportswear Club
Older Kids' Woven Joggers
969,000₫
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' Oversized T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' Oversized T-Shirt
559,000₫
F.C. Barcelona Away
F.C. Barcelona Away Older Kids' Kobe Football Woven Jacket
Recycled Materials
F.C. Barcelona Away
Older Kids' Kobe Football Woven Jacket
1,739,000₫
FC Barcelona Away
FC Barcelona Away Older Kids' Kobe Dri-FIT Football Shorts
Recycled Materials
FC Barcelona Away
Older Kids' Kobe Dri-FIT Football Shorts
1,169,000₫
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' T-Shirt
559,000₫
Nike Tempo
Nike Tempo Older Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
Recycled Materials
Nike Tempo
Older Kids' (Girls') Dri-FIT Running Shorts
659,000₫
Nike DNA
Nike DNA Older Kids' 12.5cm (approx.) Basketball Shorts
Recycled Materials
Nike DNA
Older Kids' 12.5cm (approx.) Basketball Shorts
869,000₫
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Older Kids' (Girls') Oversized Full-Zip Hoodie
Nike Sportswear Studio Fleece
Older Kids' (Girls') Oversized Full-Zip Hoodie
1,169,000₫
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
1,939,000₫
Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Older Kids' Nike Dri-FIT Football Short-Sleeve Knit Top
Recycled Materials
Paris Saint-Germain Academy Pro
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Short-Sleeve Knit Top
769,000₫
Nike Pro
Nike Pro Older Kids' (Boys') Dri-FIT Fleece Shorts
Recycled Materials
Nike Pro
Older Kids' (Boys') Dri-FIT Fleece Shorts
969,000₫
Nike Pro
Nike Pro Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
Recycled Materials
Nike Pro
Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
819,000₫
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
1,939,000₫
Nike Pro
Nike Pro Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
Recycled Materials
Nike Pro
Older Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Training Top
819,000₫
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' Woven V-Neck Long-Sleeve Top
Nike Sportswear
Older Kids' Woven V-Neck Long-Sleeve Top
1,169,000₫
Nike Miler
Nike Miler Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Miler
Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
659,000₫
Nike Multi
Nike Multi Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Multi
Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
559,000₫
Nike Sportswear
Nike Sportswear Older Kids' T-Shirt
Nike Sportswear
Older Kids' T-Shirt
459,000₫
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
Recycled Materials
Kylian Mbappé Academy
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Shorts
769,000₫
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Older Kids' Repel Coaches' Jacket
Nike Sportswear Club
Older Kids' Repel Coaches' Jacket
1,529,000₫
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
Recycled Materials
F.C. Barcelona 2025/26 Stadium Home
Older Kids' Nike Dri-FIT Football Replica Shirt
1,939,000₫
Nike Miler
Nike Miler Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Miler
Older Kids' Dri-FIT Short-Sleeve Top
659,000₫
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Older Kids' Knit Short-Sleeve Polo
Nike Sportswear Club
Older Kids' Knit Short-Sleeve Polo
769,000₫