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Kaykayın yaz sahnesine çıkışının ertelenmesi bazılarının hayallerini beklemeye alsa da bazı hayallerin gerçeğe dönüşmesine imkan sağladı. Parra'nın, geliştirdiği Federasyon Formalarına eşlik edecek bir Nike SB Dunk Low Pro modeli tasarlama fikri, eklenen süre ve tasarım estetiğini karakteristik tonları ile stillerini kullanarak geliştirme imkanı sayesinde gerçeğe dönüştü.

Manzaraları soyutlaştırma temasına ve karakteristik renklerine odaklanan Parra, yeni tasarımının temeli olarak klasik beyaz Dunk Low'u seçti ve bu modele dalgalı geometrik şekiller ve canlı renkli vurgular ekledi. Sade beyaz tonlarla dengelenen Nike SB Parra Dunk Low Pro, siyah Swoosh ve boydan boya illüstrasyona sahip iç tabanıyla yaratıcılığı temsil ediyor.