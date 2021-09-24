₺1.159,90

1970'lerin sonlarına doğru Gundam, anime kültürünü yeniden tanımladı ve Japonya merkezli markanın dünya çapındaki fütüristik vizyonu olan Tokyo'yu sundu. Merak uyandıran hikaye anlatımı ve ustalık gerektiren tasarım arasındaki sinerjiyle öne çıkan Gundam'ın animasyonları ve oyuncak tasarımları, on yıllar boyunca koleksiyonculuk kültürünü şekillendirdi ve hala ilham kaynağı olmaya ve yenilik yapmaya devam ediyor.

"Gundam" SB Dunk High, hayal gücünü ve iş etiğini simgelerken ikonik, ilgi çekici SB Dunk serisine DIY ilhamı ve bilim kurgudan ilham alan bir tasarım anlayışı kazandırıyor. Parlak veya sade olmak üzere seçimine bağlı olarak silüeti büyük ölçüde değiştirmeni sağlayan çıkarılabilir Swoosh'a sahip bu sneaker, hareketli yaşam tarzına hazırdır. "Gundam" Dunk, burun ayrıntısından, renk patlamalarına ve oldukça robotik görünen çıkartmasına kadar Nike SB ile Gundam koleksiyon kültürü arasındaki sinerjiyi ve geleneği yansıtıyor.

SKU: DH7717-100