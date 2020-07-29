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Air Jordan 8 "Quai 54"
Air Jordan VIII "Quai 54", Jordan ile Avrupa'nın en büyük sokak basketbolu turnuvasının beşinci iş birliği. İlk kez 2003'te gerçekleştirilen etkinlik, Hammadoun Sidibé ve Thibaut de Longeville'in New York'un canlı basketbol sahnesinden ilham alarak bu enerjiyi Paris, Fransa'ya taşımasıyla başladı. Gerisini anlatmaya hiç gerek yok. Etkinliğe dünyanın dört bir yanından sporcuları ve ünlü isimleri davet ederek Quai 54'ün ruhunu ve enerjisini daha geniş bir alana yayan iki kurucu, basketbolu seyircilerle dolup taşan mekanlara taşıdı. Paris'in prestijli ortamlarında oynanan oyunun ve basketbol kültürünün on beşinci yılı kutlanırken Quai 54, Avrupa'nın en uzun süreli açık hava basketbol programı oldu.
Etkinliğin kurucusu Hammadoun Sidibé ve kreatif direktör Thibaut de Longeville, çeşitli Quai 54 modellerinde Jordan ile birlikte çalıştı. Bu stil ise serideki ilk VIII.
İLHAM KAYNAĞI
Ekip, insanların Fransız basketbol topluluğunda giyebileceği stiller yaratmak istiyordu. Gençlerin çoğunun sokakta Kuzey Amerika basketbolunu veya futbol renklerini temsil edeceğini düşündüklerinden hem bu stillere saygı duruşunda bulunan hem de Paris'in kendine has tarzını yansıtan bir estetik anlayışı geliştirmek istediler.
"Jordan ilk resmi iş birliğini Quai 54 ile yaptı ve bundan olağanüstü gurur duyuyoruz. Bizim için harika bir ayrıcalık. Bunun değerini biliyor, bu iş birlikleri sayesinde hikayemizi anlatma ve değerlerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz için mutluluk duyuyoruz."
Kreatif direktör Thibaut de Longeville, Paris ve Batı Afrika kimliğinin birleşimini yansıtan 15. yıl dönümüne özel ayakkabının tasarım sürecini anlattı. Desen hem Paris'in (mavi ve kırmızı) hem de çoğu Batı Afrika ülkesinin bayrağında yer alan Batı Afrika'nın geleneksel renklerini (yeşil, sarı ve kırmızı) ön plana çıkarıyor.
"Afrika kökenli insanların Fransız basketboluna, Fransız stiline ve Fransız kültürüne bir bütün olarak yaptığı katkıları göstermek istedik. Paris'te bu şehre özgü bir kültürel çeşitlilik var ve bu çeşitlilik Fransa'nın, Avrupa'nın ve artık dünyanın her yerinde sporu, müziği, modayı ve kültürü önemli ölçüde etkiliyor."
GÜÇLÜ DEĞERLER
Quai 54, birlikteliği her şeyin üzerinde tutuyor. Air Jordan VIII "Quai 54", tribünde ve sahada rahatlıkla görülebilen bu birliktelik ruhunu yansıtıyor.
"Fransa'daki turnuvada 10'dan fazla ülkeden oyuncularımız oldu: Fransa, ABD, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Polonya, Rusya, Brezilya, Japonya, Çin ve daha fazlası. Sporcular, ünlüler ve uluslararası konuklardan oluşan Quai 54 ailesinde her kıtadan, her renkten, her inançtan ve bambaşka hayatlardan insanlar var. Hepsi spor, müzik, moda ve kültüre karşı aynı tutkuyu paylaşıyor. Birliktelik en güçlü değerimiz. Ayakkabının çeşitli tasarım unsurlarında da bunu göstermeye çalıştık. Günümüzde korkunun ve ırkçılığın çokça görüldüğü Avrupa'da Quai 54, 15 yıldır çok kültürlü yapının güçlü bir simgesi halinde geldi ve bundan son derece gurur duyuyoruz. Birlikte oynayıp birlikte yaşayabileceğimizi göstermek için çalışmaya devam edeceğiz.
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Ayakkabının bloklu yapısı, Paris'in köşelerindeki gizli kalmış asfalt basketbol sahalarından ilham alarak açık hava hissini yansıtmayı amaçlıyor. Çoğu parkede hiç top sürmemiş olan Parisli çocukların oyun alanları, hem Quai 54 turnuvasında hem de Air Jordan VIII "Quai 54"ün tasarımında hayat bulan ruhun ve enerjinin ilham kaynağı.
Air Jordan VIII "Quai 54" 15 Haziran'da SNKRS'ta satışta.