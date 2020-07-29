Ekip, insanların Fransız basketbol topluluğunda giyebileceği stiller yaratmak istiyordu. Gençlerin çoğunun sokakta Kuzey Amerika basketbolunu veya futbol renklerini temsil edeceğini düşündüklerinden hem bu stillere saygı duruşunda bulunan hem de Paris'in kendine has tarzını yansıtan bir estetik anlayışı geliştirmek istediler.

"Jordan ilk resmi iş birliğini Quai 54 ile yaptı ve bundan olağanüstü gurur duyuyoruz. Bizim için harika bir ayrıcalık. Bunun değerini biliyor, bu iş birlikleri sayesinde hikayemizi anlatma ve değerlerimizi paylaşma imkanı bulduğumuz için mutluluk duyuyoruz."

Kreatif direktör Thibaut de Longeville, Paris ve Batı Afrika kimliğinin birleşimini yansıtan 15. yıl dönümüne özel ayakkabının tasarım sürecini anlattı. Desen hem Paris'in (mavi ve kırmızı) hem de çoğu Batı Afrika ülkesinin bayrağında yer alan Batı Afrika'nın geleneksel renklerini (yeşil, sarı ve kırmızı) ön plana çıkarıyor.

"Afrika kökenli insanların Fransız basketboluna, Fransız stiline ve Fransız kültürüne bir bütün olarak yaptığı katkıları göstermek istedik. Paris'te bu şehre özgü bir kültürel çeşitlilik var ve bu çeşitlilik Fransa'nın, Avrupa'nın ve artık dünyanın her yerinde sporu, müziği, modayı ve kültürü önemli ölçüde etkiliyor."