Quai 54, birlikteliği her şeyin üzerinde tutuyor. Air Jordan VIII "Quai 54", tribünde ve sahada rahatlıkla görülebilen bu birliktelik ruhunu yansıtıyor.

"Fransa'daki turnuvada 10'dan fazla ülkeden oyuncularımız oldu: Fransa, ABD, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Polonya, Rusya, Brezilya, Japonya, Çin ve daha fazlası. Sporcular, ünlüler ve uluslararası konuklardan oluşan Quai 54 ailesinde her kıtadan, her renkten, her inançtan ve bambaşka hayatlardan insanlar var. Hepsi spor, müzik, moda ve kültüre karşı aynı tutkuyu paylaşıyor. Birliktelik en güçlü değerimiz. Ayakkabının çeşitli tasarım unsurlarında da bunu göstermeye çalıştık. Günümüzde korkunun ve ırkçılığın çokça görüldüğü Avrupa'da Quai 54, 15 yıldır çok kültürlü yapının güçlü bir simgesi halinde geldi ve bundan son derece gurur duyuyoruz. Birlikte oynayıp birlikte yaşayabileceğimizi göstermek için çalışmaya devam edeceğiz.

"