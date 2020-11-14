₺1.349,90

Air Max 90, 2000'lerin başından itibaren Moskova'nın alt kültürlerinden grafitti sanatçıları, rapçiler ve futbol taraftarlarının tercih ettiği sneaker oldu. Stilin yeni modeli Air Max 90 "Moscow", köklerine sadık kalırken Rusya'nın en hareketli şehrinin kentli DNA'sına saygı duruşunda bulunuyor.

Bu yıl satışa sunulan AM90 Recraft silüeti gibi Air Max 90 "Moscow" da daha dinamik bir görünüme sahip olmak için OG stilin düz profilini, orta dikişini, uyarlanmış Swoosh logosunu ve yere daha yakın çamurluğunu koruyor. Smoke Grey tonu başkentin unutulmaz mimarisini hatırlatırken gümüş ayrıntılar fütüristik bir dokunuş katıyor. İkonik Infrared ve Laser Blue tonlar ilk kez çift halinde bir araya gelerek Moskova'nın araba farlarını ve trendlerini, metro tabelalarını ve neon reklam panolarını yansıtıyor. Çamurluklardaki Rusça kabartma "Hız" ve "Şehir" kelimeleri, tasarımı Moskova'ya bağlarken kaliteli deri yüzeyler, yansıtıcı yama ve bilek kısmı, uzun gecelerde parıldıyor.