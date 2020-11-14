Nike SNKRS Web
Nike SNKRS Web

Klasik Stiller

Air Max 90

Çığır açan konsepti unutma. Air Max serisi doğup görünür Air'i ilk kez gözler önüne serdiğinde sene 1987'ydi. Bir yastıklama deneyi olarak başlayan konsept, kısa süre içinde pistte ve sokaklarda efsaneleşti. Yıllar içinde tasarımı ve kalıbı değişse de taşıdığı miras hep aynı kaldı.

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