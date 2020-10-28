₺1.629,90

Kendisini "kültürel DJ" olarak tanımlayan Hiroshi Fujiwara, birçok önemli işe imza attı. Bunlardan biri de sokak giyiminin bugünkü halini almasında oynadığı büyük rol oldu. Yaptığı işlerle saygı toplamaya devam eden Fujiwara'nın bu yeni iş birliği, büyük beğeni toplayan 2014 tarihli AJ1 iş birliğinin ardından Jordan markası ile birlikte yaptığı çalışmaların ikinci bölümü olma özelliği taşıyor.

İki başka ayakkabı ve bir giysi koleksiyonunun yanında sunulan bu AJ3, Fujiwara'nın ayrıntılara verdiği önemi en sevilen Jordan silüetlerinden birine uygulayarak Fragment x Jordan iş birliğini tamamlıyor. Siyah beyaz "orca" renk tasarımı eski Nike çalışmalarını hatırlatırken orta tabana açık halde yazılmış SKU, sokak giyiminin sanat ve iş yönleri arasında bağ kuruyor. Orta tabanın yukarısında ve topuktaki şeffaf Jordan logosunun altında görünen damgalanmış Fragment logosu ise güzel ama sade bir etki bırakıyor.