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Travis Scott'ın stili ve yaratıcı estetiğinin kaynağının Houston'daki hayatı olduğu söylenebilir. Travis Scott AF-1 ile Astroworld'e yaptığı yolculuklardan ilham alan işinin ve yaratıcılığının gelişmesine yardımcı olan topluluğa saygı duruşunda bulunuyor.

Farklı öğelerden oluşan ayakkabı; geleneksel iş giysilerinin dayanıklılığı, doğa ile ilişkilendirilen nötr tonlar ve Astroworld'ün gerçeküstü havası gibi çocukluğuna etki eden ayrıntıları yansıtıyor.

Deneyimlerini Houston'ın çocuklarıyla paylaşan Travis, onlara kendileri için yeni olanakları hayal etmelerini sağlayacak çalışmalara ve yaratıcılığa hayat verecek araçlar sunuyor.