Kurbağa amfibidir. Yani insanın aksine hem karada hem suda yaşayabilir. Sen de öyle olmak istiyorsan amfibi bir model olan ACG AO yürüyüş ayakkabısını giymelisin.

Yaz mevsiminde giymen için üretilen bu muhteşem yürüyüş ayakkabısının yenilikçi tasarımı, suya tamamen girdikten sonra bile karaya çıktığı zaman işlevini yitirmez. AO modeli; yastıklamalı Zoom Air topuk birimine, bağcık uçlarının dağınık durmasını önlemek için file ceple kapatılmış hızlı sıkılan bağcık sistemine ve ayaklarını eşit olmayan kaya basıncına karşı daha iyi koruyan Trailframe kalıp gibi günlük kullanıma uygun yürüyüş ayakkabılarının vazgeçilmez öğelerine de sahiptir.

Peki kurutucu kullanmadan nasıl hem gölde hem de arazide kullanılabiliyor? Ayakkabıya yakından bak: Orta tabandaki küçük delikler, her adımda suyu tahliye eder. Su girer ve çıkar. İşte bu kadar basit. Bu stil, All Conditions Gear ekosisteminin bir parçasıdır. Yani her koşulda kullanıma uygundur.