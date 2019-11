วิธีเริ่มวิ่ง

อย่าคิดเยอะ ขอแค่ออกไปวิ่งก็พอ

ประโยคที่เราพูดกันเสมอที่ Nike ก็คือ Just do it แค่ใส่รองเท้าแล้วออกไปลุย ง่ายๆ แบบนั้นเลย