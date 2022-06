เหตุผลและวิธีในการทำให้ลูกสาวของคุณเล่นกีฬา

ลักษณะการมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากในทัศนคติของเด็กหญิงที่มีต่อเรื่องนี้ กล่าวโดย Megan Bartlett ผู้ก่อตั้ง Center for Healing and Justice Through Sport ผู้ร่วมงานกับ Nike เพื่อสร้าง “คู่มือการโค้ชเด็กหญิง” ยิ่งคุณแอ็คทีฟมากเท่าไหร่ และยิ่งคุณใช้ภาษาที่คึกคักเวลาพูดถึงกิจกรรมมากเท่าไหร่ (“ตื่นเต้นจังจะได้ออกไปวิ่งวันนี้ด้วย!”) ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่เด็กหญิงจะสร้างความเห็นร่วมในเชิงบวกด้วยตนเอง Bartlett กล่าว “การเล่นด้วยกันกับเธอก็สำคัญพอๆ กัน” Fry เสริม ดังนั้นไม่ว่าจะอายุ 3 ขวบหรือ 13 ปี ให้เธอเป็นคนเลือกกิจกรรมเองดีกว่า (แบบนี้เธอจะสนุกกว่า) แล้วออกไปสนุกด้วยกัน



และขอร้องเลย อุปกรณ์กีฬาของเธอควรจะต้องพร้อมและเพียงพอด้วย ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบรา รองเท้า หรือเสื้อผ้าที่จะช่วยให้เคลื่อนไหวได้สะดวกๆ ไปดูการฝึกซ้อมและการแข่งขันของเธอเพื่อส่งกำลังใจบ่อยๆ พาเธอไปดูการแข่งขันประเภทหญิงในระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยบ้าง และชวนคุยเรื่องกีฬาเหมือนที่คุณชวนลูกคุยเรื่องการเรียนหรือเรื่องเพื่อน ขั้นตอนเหล่านี้จะปลูกฝังให้เธอมองกีฬาเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นของชีวิต Issokson-Silver กล่าว และยังทำให้เธอได้ความมั่นใจเล็กๆ น้อยๆ ติดตัวไปด้วย