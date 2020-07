เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการฝึกควบคุมอาหารแบบคีโต

ไขมันใช้เป็นพลังงานสำหรับออกกำลังกายได้หรือไม่

เมื่อเป็นเรื่องของการฝึกควบคุมอาหารแบบคีโต ความเห็นของคนที่มีประสบการณ์มาแล้วจะค่อนข้าง...ผสมปนเปกัน งานวิจัยชิ้นเล็กชิ้นหนึ่งในปี 2020 ที่ได้ทำการศึกษาในผู้หญิงพบว่า กลุ่มที่ทำคีโตเป็นเวลา 8 สัปดาห์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อทำท่าย่อขาถอยหลัง แต่ความแข็งแรงไม่เพิ่มขึ้นเมื่อทำท่านอนยกน้ำหนักบนม้านั่ง ขณะที่กลุ่มที่ใช้แผนเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตกลับมีพัฒนาการเกิดขึ้นจริงๆ ในท่าออกกำลังกายทั้ง 2 ท่า ในงานวิจัยชิ้นเล็กอีกชิ้นที่ตีพิมพ์ลงวารสาร “Metabolism: Clinical and Experimental” นักกีฬาที่ต้องใช้ความอึดและต้องปรับร่างกายให้อยู่ในการควบคุมอาหารแบบคีโตจนใช้เวลาลดไขมันนานกว่า 12 สัปดาห์นั้นสามารถสปรินต์ด้วยพละกำลังที่มากขึ้นและคงความอดทนได้นานขึ้นเมื่อเทียบกับคนที่กินคาร์โบไฮเดรตมากกว่า ผลลัพธ์ถือว่าสมเหตุสมผลดี เพราะเมื่อคุณลดปริมาณไขมันในร่างกายเพื่อดึงเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เป็นกล้ามเนื้อให้สูงขึ้น ความแข็งแรงและความเร็วของคุณจะทรงพลังมากขึ้น



ในงานวิจัยแยกอีกชิ้นที่ตีพิมพ์ลงวารสาร “The Journal of Physiology” กล่าวว่า นักกีฬาชั้นนำในกีฬาที่ต้องใช้ความอึดและเข้ารับการควบคุมอาหารแบบคีโตนั้นมีค่า VO2 Max ที่ดีขึ้น โดยค่านี้เป็นตัวบอกปริมาณออกซิเจนที่คนคนหนึ่งใช้ได้ระหว่างออกกำลังกายแบบเข้มข้น แต่นักกีฬากลุ่มนี้กลับจำเป็นต้องใช้ปริมาณออกซิเจนที่มากขึ้นเช่นกันในการแสดงความสามารถ ซึ่งสรุปแล้วถือว่าหักล้างกับประโยชน์ต่างๆ ที่มี Louise Burke, PhD ผู้นำวิจัยและหัวหน้าแผนกวางกลยุทธ์ด้านโภชนาการที่สถาบัน Australian Institute of Sport กล่าว นั่นเป็นเพราะ เมื่อเทียบกับคาร์โบไฮเดรตแล้ว ไขมันต้องใช้ออกซิเจนมากขึ้นในการเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน เธอกล่าว ซึ่งงานวิจัยอีกชิ้นในวารสาร “Journal of the American College of Sports Medicine” ก็ได้ค้นพบเช่นกันว่า เมื่อนักวิ่งที่ทำคีโตพยายามเพิ่มความเข้มข้นในการวิ่ง ปรากฏว่านักวิ่งกลุ่มนี้วิ่งช้าลง 5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุน่าจะเป็นเพราะไขมันช่วยรองรับการหดตัวของกล้ามเนื้อได้ไม่ดีเท่าคาร์โบไฮเดรต



แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบเล่นคาร์ดิโอแล้วต้องการลองทำคีโตจะต้องล้มเลิกความตั้งใจ เพราะ Burke เสริมว่าในงานวิจัยส่วนใหญ่ สำหรับการออกกำลังกายที่ความเข้มข้นต่ำหรือปานกลางนั้น การควบคุมอาหารไม่ควรจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ แต่ก็ไม่ควรจะส่งผลดีเช่นกัน มีเพียงกรณีที่ต้องใช้เวลานานและทำอย่างหนักหน่วงจึงจะทำให้การเทรนนิ่งของคุณเริ่มยากลำบาก ด้วยเหตุนี้ สำหรับนักกีฬาที่หวังจะเอาดีทั้งการออกกำลังกายและการควบคุมอาหาร Burke แนะนำว่าให้ทดลองก่อน โดยเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้สูงขึ้นเล็กน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก่อนจะลงเซสชันความเข้มข้นสูงๆ เช่น กินเบอร์รีคู่กับไข่และอะโวคาโดที่กินอยู่แล้ว แต่เธอแนะนำให้ทำแบบนี้เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะอยู่กับสภาวะคีโตสิสต่อไปหรือไม่เท่านั้น (คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน แผ่นตรวจคีโตนจะช่วยบอกคุณได้)