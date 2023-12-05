ทำให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง

ให้พื้นที่เล่นกีฬาเหมาะกับเด็กหญิง
คู่มือการโค้ชเด็กหญิง
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเด็กผู้หญิงจะมีร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการเข้าสังคมที่ดีขึ้นเมื่อมีโอกาสได้ลงเล่น แต่ทุกวันนี้เด็กผู้หญิงเลิกเล่นกีฬาไปมากกว่าเด็กผู้ชายถึง 2 เท่า เราจึงได้จัดทำคู่มือการโค้ชเด็กหญิงขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการแนะแนวทาง เสริมกำลังใจ และสนับสนุนนักกีฬารุ่นเยาว์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของงานจาก Nike ที่ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ชุมชนและผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับแนวโน้มการเลิกเล่นกีฬาดังกล่าว
ความเป็นจริงก็คือ อุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ส่วนใหญ่มักไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กหญิง และเรื่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่ตั้งใจในหลายประเด็นด้วยกัน การที่ต้องวนรอบสวนเพื่อหาห้องน้ำ หรือสวมชุดยูนิฟอร์มมือ 2 จากทีมเด็กชายเป็นการส่งสารว่านักกีฬาเด็กหญิงเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ถูกให้ความสำคัญ อุปกรณ์ป้องกันก็มักไม่ได้ผลิตขึ้นโดยคำนึงถึงเด็กหญิงด้วยซ้ำ และอาจจะสวมใส่ไม่พอดี ไม่สบาย และบางครั้งยิ่งทำให้ไม่ปลอดภัย
บ่อยครั้งนักที่เด็กหญิงต้องทนใส่ซึ่งเป็นการป้อนประสบการณ์ในแง่ลบกับกีฬาให้แก่พวกเธอ
เด็กหญิงต้องการอุปกรณ์กีฬาที่สวมใส่พอดี เครื่องแต่งกายที่เหมาะกับพวกเธอ พื้นที่ใกล้เคียงที่สะอาดและปลอดภัยเพื่อจัดการกับสุขอนามัยต่างๆ และตารางการฝึกซ้อมในสถานที่และเวลาที่ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางกายภาพของพวกเธอ แม้คุณอาจสร้างห้องน้ำที่ดีกว่าให้ไม่ได้ แต่คุณก็สร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยและสบายได้ด้วยการพิจารณาถึงความต้องการเหล่านี้เมื่อวางแผนชั่วโมงเล่นกีฬาและสถานที่
อย่าลืมว่าเด็กหญิงหลายคนไม่ได้รับการส่งเสริมให้เล่นกีฬา เพียงแค่มาเข้าร่วมก็เสี่ยงแล้ว จึงยิ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเธอที่จะมีสภาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยและสนุก รวมไปถึงปราศจากการเลือกปฏิบัติและการตัดสินจากคนอื่น